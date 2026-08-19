Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: la desconocida amistad que las unía desde niñas antes de sus trágicas muertes

La trágica muerte de Hayden Panettiere el pasado 16 de agosto a los 36 años ha conmocionado a Hollywood y ha traído de vuelta el recuerdo de otra dolorosa pérdida sufrida por la industria año y medio atrás.

La actriz Michelle Trachtenberg falleció en febrero de 2025 a los 39 años por complicaciones de la diabetes.

Aunque el público las recuerda como rivales convertidas en amigas en la comedia deportiva de Disney La princesa de hielo (2005), la realidad es que ambas actrices compartían una profunda y desconocida relación desde la infancia.

Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg | Disney

Según publica Entertainment Weekly recordando las declaraciones exclusivas concedidas por Panettiere el pasado mes de septiembre, la estrella de Nashville reveló que sus familias ya estaban unidas en Brooklyn mucho antes de coincidir en los sets de rodaje: "En realidad, su abuela vivía enfrente de mis abuelos en Brooklyn. Conocía a Michelle desde mucho antes, desde la época de Harriet la Espía".

En la misma conversación, la intérprete profundizó en la cercanía de sus vidas paralelas como estrellas infantiles: "No solo crecimos en la misma industria, sino que también llegamos a conocer a nuestras familias, relativamente cerca, debido a la distancia. Organizábamos fiestas en el barrio. Así que guardo recuerdos de ella y de mí de hace mucho tiempo".

Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg | Disney

El destino las unió profesionalmente en 2005 para rodar La princesa de hielo, el único largometraje en el que trabajaron juntas.

Sobre aquella experiencia, Panettiere guardaba un recuerdo imborrable que quiso destacar en aquella entrevista: "Fue genial trabajar con ella. También fue genial trabajar con Kim Cattrall, que participaba en el proyecto y es increíble, fenomenal. Fue una experiencia única. Tuvimos que aprender a patinar sobre hielo en seis semanas, lo cual no es nada fácil. Pero fue muy divertido. Nos lo pasamos genial y estoy muy agradecida por los recuerdos que tengo con ella".