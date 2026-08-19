Callum Turner confiesa que "formar una familia y criar hijos" junto a Dua Lipa es su gran prioridad actualmente

Después de su boda el pasado mes de mayo y la celebración de una increíble ceremonia en Sicilia, Callum Turner ha dejado claro cuáles son sus planes de futuro junto a su mujer Dua Lipa.

Según ha comentado Esquire UK, el actor de Eternity abordó con naturalidad sus deseos de convertirse en padre a corto plazo.

Al ser preguntado por sus metas profesionales y personales para los próximos años: "Más de lo mismo", dijo, antes de añadir "familia".

Callum Turner y Dua Lipa | Gtres

Cuestionado directamente sobre si dar este paso representa una meta inmediata en su vida, Turner confirmó: "Obviamente, sí, tengo 36 años. Me gustaría tener una familia y criar hijos".

Hace poco también explicó The Hollywood Reporter cómo consiguen compaginar sus exigentes agendas profesionales: "Nos aseguramos de estar juntos tanto como sea posible", añadiendo además que "uno quiere inspirarse en la persona con la que está”.

La boda de Dua Lipa y el actor Callum Turner en Londres | Cordon Press

Por su parte, la cantante ya había abordado anteriormente su visión sobre la maternidad. En declaraciones concedidas a British Vogue tras anunciar su compromiso, Dua Lipa coincidió en su deseo de formar una familia en el futuro, aunque suponga un reto con sus giras: "Es como la pregunta constante de cuándo habrá un buen momento, cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira. Creo que es una de esas cosas que sucederán cuando tengan que suceder".

Turner y Lipa fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en enero de 2024, tras asistir al estreno de Masters of Air en Londres. En julio de ese mismo año, Lipa confirmó su relación en Instagram, antes de revelar en junio de 2025 que estaban comprometidos.