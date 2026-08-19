La hija de 14 años del fallecido Eric Dane debuta como actriz junto a su madre Rebecca Gayheart

Georgia Dane, la hija menor de Rebecca Gayheart y del recordado actor de Anatomía de Grey Eric Dane, se prepara para dar su primer gran paso en la industria de la interpretación a sus 14 años.

Según el anuncio del avance de las nuevas producciones de Lifetime, la joven debutará como actriz compartiendo reparto con su propia madre en la película The Ocean Between Them.

The ocean between them de Rebecca Gayheart | Lifetime

El proyecto se enmarca dentro de la tanda de thrillers basados en hechos reales de la cadena bajo el título La fuerza de una vida, programada para su estreno en televisión el próximo 26 de septiembre.

La película cuenta con Gayheart en el papel de Joan, una madre decidida a recorrer el Pacífico centroamericano tras la desaparición de su hija mayor en el mar durante unas vacaciones en Belice.

En este drama de supervivencia, Georgia Dane dará vida a Ashley, la hija menor de Joan que colabora activamente en la búsqueda.

Eric Dane con sus hijas | Getty

Elaine Frontain Bryant, directora de programación de Lifetime, ha destacado la importancia emotiva de estas producciones: "Nuestras películas de la serie Fortaleza de una vida celebran la resiliencia de personas cuyas vidas cambiaron para siempre debido a eventos inimaginables. Estas extraordinarias historias honran el coraje para sobrevivir y el poder de la esperanza para superar los mayores desafíos de la vida".

Este debut profesional de Georgia se produce meses después de la trágica pérdida de su padre, Eric Dane, quien falleció el pasado 19 de febrero a los 53 años después de ser diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La pareja de actores, casados en 2004, tuvo a sus dos hijas, Billie (de 16 años) y Georgia (de 14).