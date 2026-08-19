Kathryn Hahn revela lo que más le está costando de ser Madre Gothel en Enredados: "Nunca pensé que haría esto"

Kathryn Hahn se prepara para asumir uno de los grandes retos musicales de su trayectoria artística en la nueva adaptación cinematográfica de Enredados de Disney.

Según publica en exclusiva la revista People, la actriz de 52 años interpretará a la villana Madre Gothel en la versión en acción real de Enredados, un papel para el que actualmente ensaya en España las complejas secuencias de canto y baile.

Para la intérprete, este aspecto musical representa un giro totalmente inesperado en su carrera profesional: "Les digo a todos que me siento como en la película Fama. Estoy ensayando en España. Están grabando y yo he estado ensayando. He estado cantando y bailando. Es divertidísimo. Nunca pensé que a estas alturas de mi carrera haría algo así."

Aunque demostró sus dotes vocales como la bruja Agatha Harkness en las series de Marvel WandaVision y Agatha All Along, Hahn quiso restar importancia a sus facultades musicales asegurando con humor que sus antecedentes se limitaban a actuaciones informales: "No sé si diría eso, pero definitivamente soy muy buena en el karaoke. Nunca había cantado profesionalmente en nada antes de Agatha, que fue una maravilla. Así que este es un gran paso adelante para mí".

Asimismo, la intérprete reveló que su canción estrella para cantar en el karaoke es el clásico Any Kind Of' de Pat Benata.

Además del esfuerzo vocal para interpretar temas emblemáticos como Mother Knows Best, la exigencia física de las coreografías ha supuesto todo un desafío técnico durante la preparación del rodaje: "La flexibilidad es fundamental para mí. La gracia, la gracia natural y la agilidad no son fáciles de conseguir. Así que ha sido muy divertido descubrirlas".

Pese a la dificultad de la preparación, la actriz se mostró entusiasmada con el proyecto y su emblemático personaje: "El personaje de Madre Gothel es fabuloso. Son cosas que nunca pensé que podría decir que hice en mi vida".

La película llegará a las salas de cine el 31 de marzo de 2028.