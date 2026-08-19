Margot Robbie, Bradley Cooper y Monica Barbaro ya ruedan la precuela Ocean's Eleven: las primeras imágenes desde el set

La codiciada saga de atracos más famosa de Hollywood, Ocean's Eleven, inicia la fase de rodaje de su proyecto más ambicioso.

Según la difusión de las primeras imágenes del equipo en París, Bradley Cooper, Margot Robbie y Monica Barbaro han sido vistos trabajando en el set parisino de la precuela de Ocean's Eleven.

Durante las jornadas de grabación, Cooper fue fotografiado ejerciendo labores de dirección con auriculares en el set, mientras que Barbaro, lucía un elegante traje azul y blanco preparado para la ambientación de época.

Este largometraje supone el cuarto proyecto como director para Cooper tras sus trabajos en A Star Is Born, Maestro e Is This Thing On?, asumiendo también las funciones de guionista tras la salida del cineasta Lee Isaac Chung a principios de año.

La trama estará ambientada en el Gran Premio de Mónaco de 1963 y seguirá la trama de los padres de Danny Ocean, encarnados por el propio Cooper y Margot Robbie.

Sobre esta vertiente, Robbie ya adelantó en la CinemaCon el atractivo de la propuesta asegurando que el público podrá ver a los progenitores del mítico personaje "en su mejor momento".

El reparto estelar cuenta además con nombres de la talla de Wagner Moura (en el papel de villano), Josh Gad, Omar Sy, Vicky Krieps y George MacKay, entre otros.

La producción de esta precuela se desarrolla de manera paralela a los planes de George Clooney para reunir al elenco original de la franquicia de cara a rodar Ocean's Fourteen.

En declaraciones concedidas a Variety sobre el futuro de su saga, Clooney reflexionó con humor sobre el paso del tiempo: "Hay algo en la idea de que somos demasiado viejos para hacer lo que solíamos hacer, pero que aún somos lo suficientemente inteligentes como para saber cómo salirnos con la nuestra; eso simplemente me atrae".

La precuela, todavía sin título oficial, fijará su estreno en cines para el 25 de junio de 2027.