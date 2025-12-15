Rob Reiner y su mujer fueron apuñalados hasta la muerte por su hijo Nick, según su familia cercana

Rob Reiner y Michele Singer aparecieron muertos en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles, el pasado domingo 14 de diciembre. Desde un principio, la investigación puso sobre la mesa la hipótesis del homicidio y, ahora, parece que el responsable de la muerte sería uno de los tres hijos de la pareja, Nick Reiner.

Nick, de 32 años, ha sufrido durante buena parte de su juventud de adicción a las drogas. Una situación que lo llevó a vivir en la calle; aunque, en sus entrevistas más recientes, afirmaba haber vuelto a su hogar.

Rob Reiner, Michelle Reiner, Nick Reiner, Rony Reiner y Jake Reiner | Gtres

Sin embargo, tras los duros acontecimientos, People ha podido hablar con fuentes familiares. Dichas fuentes han señalado a Nick como el responsable de los asesinatos del director de La princesa prometida y de su esposa.

Por el momento, las autoridades no han confirmado esta versión y continúan sus investigaciones; interrogando a Nick sobre los hechos acontecidos.

La pareja fue encontrada en su domicilio por su hija Romy. Ambos habrían sido apuñalados hasta perder la vida, tal y como fuentes policiales revelaron a The Post.

"Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", comentaron en un primer momento desde la familia.

Una escalofriante noticia que ha sobrecogido a Hollywood y la industria llora la muerte de uno de los productores más relevantes de las últimas décadas en el sector.

Todo ello a la espera de que la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles confirme de manera oficial los sucesos y al culpable de los hechos.