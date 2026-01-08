Nick Reiner, muy afectado en la lectura de los cargos y su abogado se ve obligado a renunciar: "No es culpable"

Las muertes del emblemático cineasta Rob Reiner y su mujer Michele Singer sobrecogieron al mundo el pasado diciembre.

Su pérdida no solo dejaba un gran vacío en la industria de Hollywood, sino que se convertía en uno de los casos más crudos en la historia reciente de la ciudad. El responsable de los actos, presuntamente, es el hijo mediano de la pareja, Nick Reiner.

Rob Reiner, Michele Reiner, Romy y Nick | Reuters

Tras su detención y puesta en prisión provisional, se esperaba que un juez leyera los cargos al acusado el 7 de enero. Sin embargo, esto se ha retrasado tras la renuncia de su abogado, Alan Jackson.

"Solicitamos retirarnos como abogados que figuran en el expediente. No tenemos más remedio que retirarnos y solicitar nuestro relevo", ha dicho este prestigioso abogado penal de Los Ángeles.

Así, la nueva fecha para le lectura de los cargos se ha fijado para el 23 de febrero y la encargada de la defensa de Nick será la abogada pública Kimberly Greene. "Eh, sí, estoy de acuerdo con eso", dijo el joven en la sala del tribunal tras recibir la noticia, justo antes de volveral Centro Correccional Twin Towers.

Nick Reiner compareciendo en el juzgado por el asesinato de sus padres | Reuters

Durante el procedimiento, Nick apareció con la cabeza rapada y visiblemente emocionado, al borde de las lágrimas. Una imagen que, hasta la fecha, no se había visto y que contrasta con la frialdad que había mostrado desde los hechos de los que se le acusa.

En la salida, el letrado ha hecho declaraciones ante la prensa para explicar la situación. "Esta mañana tuve que retirarme como abogado de Nick Reiner", ha explicado: "Circunstancias ajenas a nuestra voluntad —y, sobre todo, ajenas a la voluntad de Nick— nos impidieron, lamentablemente, continuar representándolo".

"Tengo prohibido legal y éticamente explicar todas las razones; sé que es una cuestión que todos tienen en mente", ha señalado. Unas palabras que apuntan a una posible falta de pago de los servicios de Jackson. Y es que, si la familia Reiner era la responsable de abonar las facturas, en caso de que los hermanos hayan renunciado a seguir costeando los servicios, el abogado no habría tenido más remedio que retirarse. Una versión que, además, encaja con el hecho de que ahora la abogada de Nick sea pública.

"Seré claro. Muy, muy claro. Mi equipo y yo seguimos profundamente comprometidos con Nick Reiner y con su bienestar. De hecho, sabemos —no solo estamos convencidos— que el proceso legal revelará la verdad de las circunstancias que rodean este caso", continúa antes de sentenciar: "Nick Reiner no es culpable de asesinato".

Rob Reiner y Nick Reiner | Getty

Por su parte, la nueva abogada también ha prestado declaraciones, haciendo referencia a los acontecimientos de los que se acusa a Nick: "Lamentamos profundamente y comprendemos el dolor y el sufrimiento que la familia Reiner está padeciendo en estos momentos. Nuestro más sentido pésame a toda la familia".

Así pues, por mucho que Alan Jackson defienda la inocencia de Nick Reiner, no seguirá dando la cara por el joven en los próximos acontecimientos judiciales.

El hijo mediano de los Reiner permanecerá en prisión hasta la lectura de los cargos a finales de febrero. Lugar en el que se encuentra bajo vigilancia en todo momento, aunque ya se le habría retirado el chaleco antisuicidio que se le impuso al llegar.