Michael Douglas revela cómo se encuentra el "desaparecido" Jack Nicholson tras 16 años retirado: "Todavía lo veo"

Jack Nicholson nunca anunció oficialmente su retiro de la actuación, pero se alejó de las pantallas de manera definitiva tras el estreno de ¿Cómo saber si es amor? en 2010.

Su retiro es un hecho y los fans ya han asumido que uno de los mejores actores vivos no saldrá en más películas. Por ello, su ausencia de Hollywood y de la vida pública, con apenas imágenes desde hace años, ha provocado toda clase de rumores sobre su salud.

Sin embargo, Michael Douglas ha actualizado cómo está Nicholson, con quien guarda una gran amistad desde los años 70, cuando el hijo de Kirk Douglas produjo Alguien voló sobre el nido del cuco, película que le valió su primer Oscar a Mejor actor protagonista.

Jack Nicholson, Kirk Douglas y Michael Douglas en 1997 | Cordon Press

Durante la promoción de sus nuevas memorias, Douglas aseguró a The Independent que Nicholson "ya no trabaja, está bien, ha desaparecido", además de confesar que le "hubiera gustado actuar con Jack".

"Todavía lo veo, pero está bien. Está por ahí cerca de su casa, paseando en pantuflas. Son cosas que pasan. Se lo merece. Lo entiendo. Es unos años mayor que yo, pero lo entiendo", añadió.

Jack Nicholson | Gtres

A sus 89 años, las imágenes de Nicholson son cada vez menos frecuentes y lejos quedan las noches en las que se paseaba por el Staples Centre para ver a sus queridos Lakers.

Aunque de vez en cuando, sus seres queridos publican alguna foto del legendario intérprete de películas como Batman, Mejor... Imposible, El resplandor, Chinatown, La fuerza del cariño, Infiltrados o Algunos hombres buenos.