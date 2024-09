La hija de John Travolta escribe y canta esta emotiva canción a su madre, Kelly Preston, que murió hace 4 años

Kelly Preston, mujer de John Travolta, moría en 2020 tras una larga batalla contra el cáncer de mama con 57 años. A pesar del paso de los años, su familia y sus seres queridos la siguen recordando. Además del mensaje de John Travolta a través de Instagram en el día que hubiera cumplido 59 años, su hija Ella ha publicado una canción dedicada a su madre.

La joven ya ha mostrado sus dotes musicales en otras ocasionescon diferentes vídeos en su perfil de Instagram, los cuales ha comentado siempre su padre emocionado. Aunque esta vez la canción que ha publicado tiene un aspecto especial, y es que la ha compuesto dedicada a su madre. Además, la joven ha acompañado este nuevo tema, Little bird, con imágenes personales de ella de pequeña con sus padres y su hermano Benjamin, de 13 años.

La publicación de la canción, el 6 de septiembre, ha coincidido con el día del aniversario de Travolta y Preston, cuando hubieran cumplido 33 años juntos. Además, el protagonista de Grease compartió en su perfil de Instagram este nuevo tema de su hija, escribiendo "Por si os lo habéis perdido, aquí está la nueva canción y vídeo de Ella, Little Bird.

Sin embargo, no ha sido el único artista que se ha pronunciado sobre esta publicación. Little bird ha impresionada hasta a la misma Barbra Streisand, quien también ha querido mostrar su admiración hacia la pequeña Ella, escribiendo en el post "Estamos muy orgullosos de ti y nos encanta la canción que le has escrito a tu preciosa madre. Te queremos. Barbra y Jim".

Y es que Barbra y Travolta son amigos desde hace años. De hecho, el actor compartió para el cumpleaños número 80 de la cantante un vídeo como felicitación, dejando claro la buena relación y el cariño que hay entre ambos.