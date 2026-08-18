Salma Hayek se convierte en abuela y presenta a su nieto en redes sociales: "No podría quererlo más"

La actriz Salma Hayek atraviesa uno de los momentos más dulces en el ámbito personal tras la llegada de un nuevo miembro a su extensa familia.

Según se ha visto en publicaciones en Instagram, la actriz de 59 años se ha convertido en abuela después de que su hijastro, François Pinault Jr., diera la bienvenida a su primer bebé con su esposa, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

La estrella de Grown Ups, que tiene a su hija Valentina (de 18 años) junto a su esposo François-Henri Pinault, ejerce además como madrastra de los tres hijos de su marido: Mathilde, François y Augustin.

La intérprete mexicana celebró el nacimiento publicando un emotivo vídeo en su cuenta de Instagram donde aparece acunando al recién nacido y hablándole en español.

En el mensaje que acompaña a la publicación, Hayek reveló que el pequeño continúa con la tradición familiar de llamarse François, aunque dejó claro cuál será su trato cariñoso: "Tenemos la dicha de dar la bienvenida a la cuarta generación viva de François. Aunque yo lo llamaré Panchito. Parece que le encanta, y yo no podría quererlo más".

Por su parte, la madre del bebé, Henckel von Donnersmarck, compartió más fotografías familiares con la actriz dedicadas a su primer mes como padres junto a "el françois más lindo del mundo".

La actriz de Eternals, que se casó con el magnate francés en 2009, siempre ha expresado la profunda devoción que siente por su faceta familiar y el fuerte vínculo que mantiene con los hijos de su esposo.

En declaraciones previas concedidas a la revista Red, la artista abordó cómo vivió la maternidad y la integración en su hogar: "Siempre quise tener muchos hijos, pero no pude. Mi cuerpo, milagrosamente, tuvo uno. La gran bendición que he tenido es que mi esposo tiene otros tres hijos. Así que tengo cuatro. Y todos son tan diferentes".