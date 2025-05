Michelle Williams recuerda con emoción a Heath Ledger y habla de su hija juntos: "Menos mal que está Matilda"

Han pasado ya 17 años desde la trágica muerte de Heath Ledger, pero Michelle Williams sigue teniendo muy presente al actor y padre de su hija, Matilda Ledger, que hoy tiene 19 años.

Michelle ha acudido al podcast Armchair Expert de Dax Shepard y Monica Padman, y la conversación ha acabado siendo muy íntima y especial. Todo empieza cuando Dax, que ha hablado abiertamente durante años sobre su lucha con la adicción reconoce que conoció personalmente a Ledger en ese punto de su vida.

"Me siento en la obligación de decir que lo conocí un poco cuando estaba dejando las drogas", confiesa el actor. "Podía sentir el peso del mundo sobre él de una forma muy especial que me rompía el corazón. Estaba muy, muy triste, y me parecía una persona verdaderamente especial". Heath falleció con 28 años a causa de una sobredosis accidental.

Al escuchar estas palabras, Michelle Williams no dudó en asentir emocionada: "Tan especial, tan especial. Menos mal que está Matilda".

Shepard continúa describiendo al actor como "un corazón que se desbordaba por todas partes", a lo que Williams responde afectada con reconocimiento: "Sí, una sensibilidad increíble".

El vínculo entre Michelle y Heath nació en 2004, durante el rodaje de Brokeback Mountain. La química entre ambos trascendió la pantalla y en 2005 se convirtieron en padres de Matilda. Aunque su relación sentimental terminó dos años después, la actriz no olvida lo vivido junto a él ni la huella que dejó.

Con perspectiva, Williams reconoce que vivir una experiencia tan intensa a una edad temprana tiene algo de irreal. "Tuvimos un bebé", afirma, "pero supongo que una de las cosas buenas de ser joven es que no tienes tanta experiencia vital como para contextualizar lo que te está pasando. Así que simplemente te dejas llevar".

La hija de Heath Ledger y Michelle Williams, antes y ahora | Cordon Press

Hoy, ya con 44 años y una familia numerosa junto a su actual pareja, el director Thomas Kail, Michelle asegura que ser madre ha sido fundamental para encontrar estabilidad y sentido en su vida. Además de Matilda, tiene un hijo de 4 años llamado Hart y otros dos niños pequeños.

"Los hijos te colocan en tu sitio", explicó. "Te obligan a sacar lo mejor de ti delante de ellos. No puedes desaparecer de tu vida ni dejar de lado tus aspiraciones, pero sí debes equilibrarlas y decidir a qué parte de ti vas a prestar más atención".

Aunque la vida ha seguido adelante, en cada palabra de Michelle se percibe el cariño y añoranza con el que sigue recordando a Ledger.