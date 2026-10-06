Halle Berry, fotografiada con su hijo tras acusarla su ex de estrangular al menor: "Olivier influye para que me vean como un riesgo"

La batalla legal entre Halle Berry y su exmarido Olivier Martinez sigue sumando nuevos e intensos episodios.

Y es que según recientes documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, la ganadora del Oscar de 60 años sostiene que el comportamiento del intérprete galo ha llevado al menor, que acaba de cumplir 13 años este 5 de octubre, a desobedecer por completo su autoridad materna y a tener con ella un comportamiento "enfadado y agresivo".

Berry alega en los nuevos documentos que Martínez provoca la ira de Maceo hacia ella debido a sus "continuos intentos de alinear a Maceo con él y en mi contra en muchas áreas de la vida y las actividades de nuestro hijo".

"Cuando Maceo volvía a casa después de estar bajo la custodia de Olivier, se ponía enfadado y agresivo. Le costaba dos o tres días adaptarse a estar en casa, y cuando regresaba con Olivier, el ciclo se repetía", alega ella en los documentos.

"También percibí que Maceo repetía las disputas que Olivier y yo discutíamos en privado y que tomaba partido por Olivier en esas disputas", afirma la actriz en la nueva denuncia.

Halle Berry con su hijo Maceo en 2016 | Gtres

"Si la disputa giraba en torno a una decisión relacionada con Maceo (por ejemplo, sobre fútbol, ​​la escuela o la terapia), Maceo lo sabía antes de que Olivier y yo tomáramos una decisión sobre un tema en particular y me decía lo que él y Olivier iban a hacer (sin mi opinión), ignorando por completo mi autoridad como su madre", continuó Berry.

En el escrito judicial, Berry denuncia el impacto negativo directo que la actitud de su exmarido está produciendo en la educación y desarrollo del menor: "La negativa de [Martínez] a permitir intervenciones tempranas ha provocado que Maceo se rezague aún más en la escuela, que sus comportamientos problemáticos empeoren y que se haya dañado aún más la relación entre Maceo y ella [Berry]".

"La séptima preocupación son los intentos activos de Olivier por influir en los profesores y el terapeuta de Maceo para que me vean como un riesgo para nuestro hijo, difundiendo historias falsas sobre mi relación con Maceo a través de Maceo o de terceros", escribió.

Olivier Martinez y Halle Berry | Cordon Press

"La octava preocupación es la continua negativa de Olivier a aceptar mi relación con Van, quien desempeña un papel importante en la vida de Maceo. La falta de aceptación de Olivier hacia Van ha provocado que se niegue a permitir que Maceo participe en terapia familiar conmigo y con Van, como medio para seguir creando un entorno saludable para nuestro hijo dentro de la estructura de una familia reconstituida", continuó Berry.

Por este motivo la actriz solicita al tribunal que obligue a Martinez a acudir a las sesiones terapéuticas ordenadas por el juez.

Por su parte, el actor francés ya ha presentado una respuesta judicial solicitando al tribunal que deniegue de forma explícita las peticiones de la actriz.

Estos nuevos documentos salen a la luz tras la acusación de maltrato infantil presentada días atrás por Martinez, quien alegó que el pasado 26 de septiembre Berry se abalanzó sobre Maceo y lo estranguló tras una discusión, solicitando la orden de alejamiento temporal y la custodia legal exclusiva que le fue otorgada provisionalmente a la espera de la audiencia del 16 de octubre.

En medio de esta disputa en los juzgados, Berry (quien también es madre de Nahla, de 18 años, fruto de su relación con Gabriel Aubry) ha sido fotografiada pasando tiempo de calidad con Maceo este pasado domingo.

La intérprete de Catwoman, vestida con una camiseta negra, pantalones cargo verdes y sombrero, acudió junto a su prometido Van Hunt y varios amigos del adolescente al parque de trampolines Sky Zone en Los Ángeles para celebrar su 13º cumpleaños, completando la jornada de compras en un establecimiento de la cadena Best Buy.