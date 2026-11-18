El cantante y, ahora, actor español Guitarricadelafuente ha sorprendido al público estadounidense tras visitar el plató de The Jennifer Hudson Show, donde fue a promocionar La bola negra (película que ya suena con fuerza para los próximos Oscar) y ha interpretado el tema original de la cinta La nieve.

Durante la entrevista con Jennifer Hudson, el artista ha desvelado que la mujer que interpreta a su madre en la película es, en realidad, su propia madre.

Tras elogiar su trabajo interpretativo, la presentadora lanzó la pregunta en el programa: "Ahora bien, quiero saber, ¿tu madre había actuado antes? Porque también actúa en la película contigo. Esta es su madre real, chicos. ¿Cómo pasó eso?", preguntaba Jennifer Hudson.

Entre risas, Guitarrica explicaba: "Ya sabes, mi madre es médico. Se acaba de jubilar, pero siempre quiso ser algo así como humorista de standup. Fue gracioso porque cuando estábamos hablando del personaje con Los Javis, esta era la primera escena de la película. Y dijeron: '¿Tienes a alguien en mente que pueda interpretar a tu madre?'. Y yo en plan: 'Sí, mi madre'", relataba.

El músico explicaba además el motivo artístico por el que consideró imprescindible contar con ella frente a las cámaras: "Y como había algo dramático ocurriendo que necesitaba afectarme de verdad, ¿quién mejor que ella para darle un sentido real a eso?", provocando que después entre bromas el cantante la comparara con "Meryl Streep".

Guitarricadelafuente en La Bola Negra | Netflix

A lo largo de la entrevista, Guitarricadelafuente también detalló cómo se produjo su fichaje por la película dirigida por Los Javis: "Pues resulta que a Los Javis, que son los directores, los conocí después de un concierto mío. Y se me acercaron al final y me dijeron: 'Vale, estamos pensando en que podrías ser actor'. El guion de la película todavía no existía. Y simplemente pensaron que yo podría interpretar a ese personaje que estaba en esa obra. Y sentí que era algo que percibí cuando leí a Sebastián por primera vez. Yo estaba en plan: 'Madre mía, este soy yo'".

Entre otras cosas, también explicó cómo compuso La nieve, la canción original que interpretó en directo en el plató: "Cuando vinieron a hablarme de la película, se me acercaron diciéndome que debía hacer el papel y que debía hacer la canción al mismo tiempo. Así que al principio no sabía dónde encajar eso. Y simplemente tuve que dejarme llevar e intentar vivir adecuadamente en su trasfondo emocional, pasando por lo que él estaba pasando. Y no fue hasta uno de los últimos días de rodaje que pude, como él en la película que canaliza su frustración a través de la música, soltar eso, en cierto modo", concluía antes de recordar que La bola negra sigue en cines.