Olivier Martinez, exmarido de Halle Berry, la acusa de estrangular a su hijo de 12 años y pide una orden de alejamiento

El exmarido de Halle Berry, Olivier Martinez, ha presentado una solicitud de orden de restricción temporal por violencia doméstica y de custodia legal exclusiva de Maceo, el hijo de 12 años que comparten, alegando que la ganadora del Oscar ha cometido un supuesto abuso físico contra el menor en su domicilio el pasado sábado 26 de septiembre.

Según constan en los documentos legales presentados por Martinez, el conflicto comenzó cuando el menor jugaba a un videojuego de realidad virtual en su habitación y la actriz entró criticando su actitud, diciéndole que parecía "tan estúpido" y que era "un idiota" por estar jugando.

Según el relato de Martinez, el contacto inicial parecía ser un juego, pero se descontroló de inmediato: "Por lo que puedo deducir, el contacto inicial parecía haber sido en tono de broma", señaló Martinez en la solicitud.

"[Su hijo] le dijo a [Berry]: 'Para. Déjame terminar el juego primero'. Esto la enfureció [a Berry]". Acto seguido, la actriz se habría abalanzado sobre el niño, "agarrándolo por el cuello y comenzando a estrangularlo mientras gritaba: '¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?'".

Martinez asegura que recibió una llamada urgente del menor pidiéndole que fuera a buscarlo porque la actriz "lo había atacado físicamente y lo había estrangulado". En los escritos judiciales, Martinez detalló la angustia de ese momento: "Mientras hablaba por teléfono con nuestro hijo, lo oí entrar en pánico y la oí [a Berry] seguir gritándole de fondo".

Halle Berry y Olivier Martinez | Getty

Tras recibir la alerta, Martinez envió un mensaje de texto a Berry preguntándole si estaba de acuerdo con que él se quedara con su hijo, a lo que la intérprete contestó: "No, no estoy de acuerdo. ¿Quiere pelearse con su madre? ¿Qué clase de niño estamos criando?".

Al volver a llamar al menor, Martinez escuchó cómo este le decía a su madre que quería "irse para siempre", respondiendo Berry: "Bien. Bien. No lo quiero ver más". Al llegar a la residencia para recoger al joven, Martinez afirmó que la actriz "no salió de la casa" y que fue su novio, el músico Van Hunt, quien ayudó al menor a salir.

Asimismo, Martinez sostiene en la demanda que no se trata de un hecho aislado: "Esta no es la primera vez que [Berry] ha agredido físicamente a nuestro hijo", afirmó en la petición.

"Tanto nuestro hijo como ella [Berry] me han hablado de ataques anteriores. Ambos han confirmado que [Berry] atacó a nuestro hijo sin provocación alguna y le aplicó llaves de estrangulamiento que aprendió durante su entrenamiento en artes marciales mixtas", continuó Martinez, precisando que "Nuestro hijo le ha explicado repetidamente cuánto odia esto, mientras que [Berry] ha restado importancia a los incidentes, alegando que solo estaba bromeando o jugando con él", manteniendo al menor bajo estrangulamiento hasta que se rendía.

La demanda incluye capturas de pantalla con disculpas escritas por parte de la ganadora del Oscar enviadas a la mañana siguiente y obtenidas por TMZ, donde le decía: "Me siento fatal por lo que pasó anoche, y sé que él también".

Sin embargo, Martinez denunció también descalificaciones e insultos por parte de la actriz en 2023, alegando que Berry lo amenazó con deportarlo a Francia y le preguntó a su hijo qué iba a hacer "siendo negro" para protegerla de ser robada por Martinez, a quien presuntamente calificó de "perra blanca" e insistió en que era "una perra blanca que le robaba dinero a una mujer negra".

Olivier Martinez y Halle Berry | Cordon Press

Además, el actor citó otros episodios del pasado, acusándolade de haber tenido un arrebato violento hace una década al arrojar un plato con un cuchillo y un tenedor.

Por todo ello, Martinez solicitó suspender la custodia compartida al 50% que mantenían e imponer medidas severas: "Por si no queda claro a partir de lo anterior, el hecho de que [Berry] siga estrangulando a nuestro hijo y haya provocado la pelea perturba mi paz y justifica la protección de una orden de alejamiento por violencia doméstica que me proteja a mí, así como a él [nuestro hijo]".

También exigió que Berry se someta a pruebas de detección de drogas y alcohol, evaluaciones psicológicas y a un programa de intervención para maltratadores de 52 semanas.

En respuesta a las graves acusaciones, la abogada de Halle Berry, Marina Beck, declaró rotundamente que la petición es "totalmente infundada y deliberadamente engañosa".

En su declaración a E! News, la letrada atacó al actor: "En cierto modo, la demanda de hoy no resulta del todo inesperada viniendo de una persona con un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento. Afortunadamente, Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa por parte del Sr. Martínez".

La defensa concluyó asegurando que "si bien está profundamente apenada", la actriz "no permitirá que esto la disuada de luchar por el bienestar de su hijo y brindarle el amor y el apoyo que necesita".

Tras la presentación de la demanda, un tribunal ha concedido de forma provisional la orden de alejamiento temporal solicitada por Olivier Martinez, obligando a Halle Berry a mantenerse a más de 100 metros de él. A la actriz se le permitirá ver a su hijo únicamente en el régimen de visitas ordenado judicialmente (dos días a la semana y fines de semana alternos) hasta la audiencia programada para el 16 de octubre.

Asimismo, la orden estipula que Berry no debe consumir alcohol u otras sustancias en presencia de su hijo y debe someterse a pruebas de sobriedad relativas a las visitas, habiendo ordenado el juez a ambas partes participar en una mediación confidencial para abordar la custodia.