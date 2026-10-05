Aseguran que Halle Berry y su ex Olivier Martinez "se odian" tras el altercado con su hijo: "Se detestan profundamente"

La relación entre Halle Berry y su exmarido, el actor francés Olivier Martinez, parece que ha alcanzado un nivel de toxicidad y rencores sin retorno.

Y es que lo que había comenzado como un divorcio conflictivo se ha transformado en una guerra totalmente abierta después de que Martinez haya solicitado una orden de alejamiento temporal y la custodia exclusiva de su hijo en común, Maceo (de 12 años) acusando a la ganadora del Oscar de haber agredido físicamente y estrangulado al menor el pasado 26 de septiembre.

Frente a la versión de la actriz, cuya abogada tacha la petición de "totalmente infundada y deliberadamente engañosa", personas cercanas a ambos han sacado a la luz la verdadera dimensión del problema interno.

El entorno más próximo a la expareja ha descrito al Daily Mail un ambiente de hostilidad absoluta: "Olivier y Halle se odian. Si les pidieran que dijeran algo bueno el uno del otro, probablemente no podrían obligarlos a decir nada agradable porque se detestan profundamente".

Olivier Martinez y Halle Berry en 2013 | Gtres

La misma persona enfatizó: "La relación entre ellos es extremadamente tensa, y si no fuera por Maceo, literalmente no tendrían nada de qué hablar. Nunca dicen nada bueno el uno del otro, jamás".

"Halle está muy apenada por la información negativa que se ha difundido sobre ella; es un golpe muy bajo", explicó una fuente cercana a la intérprete, quien defendió rotundamente su papel en el hogar al asegurar que la actriz "ha sido una gran madre que siempre está ahí para sus hijos y les brinda una vida maravillosa".

Sin embargo, desde el círculo íntimo de la actriz sostienen que "Olivier ha estado buscando maneras de herir a Halle, y siento que está utilizando a su hijo Maceo para hacerlo".

Además afirman que el intérprete "nunca superó que ella lo dejara [en 2015], y parece que desde desencuentros anteriores ha estado tratando de hacerla quedar mal".

Por otra parte, el entorno cercano del actor francés ofrece una visión radicalmente opuesta y culpa en exclusiva a Berry de haber provocado la destrucción familiar: "Es muy triste para Halle, pero Olivier cree que es culpa suya y por eso están en esta situación: una ruptura total", argumentó la fuente, admitiendo que "el estrés que le está causando es insoportable".

Halle Berry con su hijo Maceo en 2016 | Gtres

A la gravedad de las acusaciones de maltrato se suma el fuerte resentimiento económico derivado de su divorcio oficializado finalmente en 2023, en el que se fijó que Berry debía pagarle a Martinez 8.000 dólares mensuales de pensión alimenticia, costear el colegio, seguro médico y terapia de su hijo, además de aportar el 4,3% de cualquier ingreso anual que supere los 2 millones de dólares.

Según reveló la fuente al Daily Mail, la actriz se siente explotada económicamente y "siente que es un cajero automático cuando trata con Maceo y Olivier", expresando además que "cree que no recibe ningún respeto y que solo está ahí para pagar, pagar y pagar".

Después de que el juez concediera provisionalmente la orden de alejamiento a favor de Martinez (fijando un régimen restringido de visitas de dos días por semana, pruebas de sobriedad y la prohibición de acercarse a menos de 100 metros), ambas partes deberán acudir a los tribunales el próximo 16 de octubre.

Una batalla judicial que tendrá un nuevo encuentro cuando el pequeño cumpla 13 años, momento en el que, como recordó la fuente: "Según la ley de California, dentro de un año Maceo podrá decirle a un juez con qué progenitor quiere vivir, así que tiene derechos, y si quiere usarlos, debería hacerlo".