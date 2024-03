¿Habrá Dune: Parte 3? Las pistas detrás de la próxima película de Paul Atreides

Dune: Parte 2 es la película que más espectadores ha atraído a las salas de cine en su estreno desde el Barbenheimer del verano pasado. Así lo han confirmado medios especializados como Variety sobre su debut en Estados Unidos. Aunque habrá que esperar para comprobar si supera a las cintas de Chistopher Nolan o Greta Gerwig en taquilla, está claro que promete ser uno de los eventos cinematográficos del año.

No es para menos, pues Denis Villeneuve ha conseguido con las dos entregas de Dune dar a conocer esta epopeya de ciencia ficción a millones de fans y satisfacer a los que ya lo eran de los libros de Frank Herbert. Por ello, muchos espectadores ya se preguntan si continuará la historia de Paul Atreides con una tercera parte.

Que los fans estén tranquilos ya que Warner Bros. tiene un material casi inabarcable para adaptar más cintas. ¿Pero Villeneuve está interesado en cerrar, al menos, una trilogía? A continuación, algunas de sus declaraciones sobre ello y posibles spoilers.

Denis Villeneuve | Gtres

Aunque no se ha anunciado formalmente una tercera película de Dune, el director canadiense sí afirmó a EW que el próximo film de esta saga llevaría a la gran pantalla la novela El mesías de Dune.

"Cuando Frank Herbert escribió Dune quedó decepcionado por cómo la gente percibía a Paul. En su opinión, Dune era una advertencia: una advertencia contra las figuras carismáticas. Sintió que Paul era percibido como un héroe, cuando él quería hacer lo contrario. Entonces, para corregir eso, escribió El mesías de Dune, una especie de epílogo que deja muy claro que esta historia no es una victoria, es una tragedia", señaló.

Ya en 2021, Villeneuve le dijo a este mismo medio que quería hacer una tercera película basada en el segundo libro de Herbert: "Siempre imaginé tres películas. No es que quiera hacer una franquicia, pero esto es Dune, y Dune es una gran historia. Para honrarla, creo que necesitarías al menos tres películas. Ese sería el sueño. Seguir a Paul Atreides y su arco completo sería bueno".

Del mismo modo, encontramos declaraciones como las que hizo para The Times of London, en las que dejaba claro "el deseo de hacer una tercera, pero no quiero precipitarme. El peligro en Hollywood es que la gente se emociona y sólo piensa en las fechas de estreno, no en la calidad".

Incluso Timothée Chalamet le dijo a Fotogramas que hacerla "sería un sueño".

Fotograma de Dune: Parte Dos | Warner Bros.

El que quizás ya está trabajando en ello es su compositor, Hans Zimmer. El músico reveló a Variety que "no ha dejado de escribir", recordando cuando el director llegó el segundo día de rodaje, de Dune: Parte Dos y "sin decir palabra" le puso el libro El mesías de Dune sobre la mesa de Zimmer: "Sé adónde vamos y sé que aún no hemos terminado".

Sin embargo, no esperes ver esta película pronto. Atendiendo a que entre la primera y la segunda han pasado tres años, con una huelga de por medio que la atrasó, no sería extraño esperar hasta 2027 cuanto menos, si Villeneuve no tiene proyectos de por medio, para verla.

Dune: Parte 2 explora el viaje a la madurez de Paul Atreides (Timothée Chalamet), junto al pueblo de los Fremen, al que pertenece la guerrera Chani (Zendaya). Javier Bardem retoma su personaje de Stilgar y se incorporan rostros nuevos como Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Austin Butler.