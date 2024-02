Duras críticas a Anya Taylor-Joy por "promover matarse de hambre" con este corsé para el estreno de Dune: Parte Dos

Anya Taylor-Joy es una de las actrices más relevantes de su generación y ya lleva a sus espaldas muchos proyectos que la han consagrado en Hollywood.

Hace unos días que Anya sorprendió al mundo al aparecer en la premiere mundial de Dune: Parte Dos, revelando que aparece en la película y su papel había sido un secreto hasta el momento.

La secuela de Dune se estrena este viernes entre gran expectación y los protagonistas están dando mucho que hablar durante la promoción, como el traje cyborg de culo al aire de Zendaya.

Sin embargo, ahora ha tenido lugar el preestreno en Nueva York y Anya se ha visto envuelta en una polémica.

La actriz aparecía con un vestido muy ajustado al que luego se añade una estructura tipo cancán con una falda de tul.

Anya Taylor-Joy | Reuters

Aunque llama la atención su delgada figura, lo que ha generado más críticas ha sido su propio post en redes sociales donde se preparaba para el evento. En la primera imagen aparece ella con un corsé apretadísimo que le hace una cintura que no parece ni humanamente posible.

En los comentarios han comenzado las opiniones, desde las más suaves avisándole de que esa imagen "era un trigger" o "hacía sentir incómodas" a muchas personas, y otras críticas más duras: "Uf qué duro. Esperaba más de ti sinceramente. La delgadez no es chic", "este contenido promocionando este tipo de cuerpo no conduce a ningún bienestar", e incluso críticas advirtiendo: "luego gente usa esto como inspiración para morir de hambre", y directamente "¿podemos no normalizar matarse de hambre?".

Por el momento el post sigue activo en Instagram y Anya no se ha pronunciado al respecto.