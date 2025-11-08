Las palabras de Timothée Chalamet tras recibir su primera nominación a los premios Grammy

Los premios Grammy han anunciado sus nominaciones para la edición de 2026, entre la que han destacado Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bad Bunny o Kendrick Lamar. Pero también otros artistas fuera del mundo de la música han brillado en estas candidaturas.

Más allá del incontestable fenómeno de Las guerreras del K-Pop, con cuatro nominaciones en premios principales, nombres como el de Timothée Chalamet ha destacado por su actuación en A Complete Unknown.

El actor ha estado nominado en la categoría de Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Audiovisuales junto a las bandas sonoras de las películas F1, Wicked, Sinners y la comentada cinta de animación de Netflix, cuya canción Golden compite a canción del año.

Timothée Chalamet en A Complete Unknown | 20th Century Studios España

El premio en esta categoría se otorga al artista o artistas que interpretan la mayoría de las canciones, o al productor o productores de la mayoría de los temas. Timothée participa en 17 de los 23 temas de la banda sonora de A Complete Unknown, en la que se transformó en Bob Dylan.

Tras el anuncio de su nominación, el intérprete compartió su reacción en su historia de Instagram: "Sueña a lo grande grande".

Story de Timothée Chalamet tras su nominación al Grammy | Instagram @tchalamet

Junto a él, Steven Spielberg recibió su primera nominación a un premio Grammy tras acumular 23 nominaciones al Oscar en toda su carrera, en la categoría de mejor película musical por Music By John Williams.

Con esta candidatura, el director de Tiburón completa las cuatro categorías de los premios EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), aunque todavía no ha ganado un Tony ni una estatuilla Grammy.

Los Grammy se celebrarán el próximo 1 de febrero en una gala que tendrá lugar en Los Ángeles.