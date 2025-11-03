BRITNEY THERIOT
Russell Crowe revela por qué nunca se casará con su novia casi 30 años más joven
El actor Russell Crowe ha hablado sobre los rumores que hay de matrimonio con su novia Britney Theriot junto a la que lleva 5 años.
Antes de su relación actual con Britney Theriot, el actor de Gladiator, Russell Crowe, estuvo casado durante casi una década con la cantante y actriz australiana Danielle Spencer, con quien comparte dos hijos, Charles y Tennyson.
La pareja contrajo matrimonio en 2003, pero se separó en 2012 tras varios años de especulaciones sobre crisis en su relación. Ahora, desde hace 5 años, comparte su vida con Britney Theriot, quien es casi 30 años más joven que el australiano.
Los rumores de que Russell volviese a pasar por el altar con la empresaria estadounidense estaban siendo cada vez más intensos, hasta que el actor lo ha desmentido.
"¿Todos esos rumores de que Britney y yo estamos comprometidos y que me voy a casar otra vez? No", decía contundente Crowe a Karl Stefanovic durante una entrevista al programa 60 Minutes.
"Mi vida es alegre y feliz, ¿por qué arruinarla con una boda?", ha comentado con humor añadiendo que "son muy buenos amigos" y tiene una relación "maravillosa".
"Nos respetamos mutuamente, nos despertamos con una sonrisa y somos muy felices", continuaba el actor asegurando que "hacían todo juntos".
"Ya me he casado una vez y sé a dónde puede llevar eso", explicaba haciendo referencia a Danielle.
"No me voy a casar de nuevo. Hacerlo una vez está bien, pero no quiero volver a casarme", afirmaba.
Russell, mantiene una relación con Britney desde aproximadamente noviembre de 2020, aunque se conocieron 7 años antes en el rodaje de la película Broken City.
Theriot, ex-actriz y ahora trabajadora dentro del sector inmobiliario, comparte con Crowe momentos que demuestran la solidez de su relación, tanto en actividades privadas como eventos públicos.
