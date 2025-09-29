PRESENTA NUREMBERG
Russell Crowe sorprende con su transformación física: visiblemente más delgado en un festival de cine
Russel Crowe ha presentado su nueva película, Nuremberg, en el Festival de Cine de Zúrich, donde ha sorprendido con un cambio físico que nadie vio venir.
Russell Crowe es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, conocido por su versatilidad y por papeles memorables en películas como Gladiator, Una mente maravillosa o Los Miserables.
A sus 61 años, Crowe continúa activo participando en proyectos como su nueva película Nuremberg, una cinta histórica sobre los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial contra los líderes Nazis.
El actor ha asistido alFestival de Cine de Zúrich, donde recibía el Premio Ojo de Oro a la Trayectoria, para presentar su película y ha sorprendido a sus seguidores con un notable cambio físico.
Vestido con un elegante traje azul marino y una corbata verde con patrones, el actor ha posado en la alfombra roja luciendo visiblemente más delgado.
Crowe estaba acompañado por su novia, Britney Theriot, con quien mantiene una relación desde 2020. A pesar de la diferencia de edad que hay entre la pareja (28 años), ambos siguen demostrando la solidez de su relación asistiendo juntos tanto a eventos públicos como a encuentros privados.
Al recibir el galardón, Russell ha dado un emotivo discurso para agradecer el premio que ha dedicado al público: "Cuando voy a trabajar, llevo conmigo las expectativas del público porque quiero tocar su corazón. Quiero abrir su mente. Quiero emocionarlos. Quiero asustarlos. Quiero confrontarlos. Quiero hacerles llorar y hacerles reír. Y quiero celebrar la humanidad con vosotros y para vosotros".
La película, que también cuenta con las actuaciones de Rami Malek, Leo Woodall y John Slattery, se estrenará en cines el próximo7 de noviembre, coincidiendo con el 80 aniversario de los juicios de Nuremberg.
