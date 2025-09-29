Russell Crowe sorprende con su transformación física: visiblemente más delgado en un festival de cine

Russell Crowe es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, conocido por su versatilidad y por papeles memorables en películas como Gladiator, Una mente maravillosa o Los Miserables.

A sus 61 años, Crowe continúa activo participando en proyectos como su nueva película Nuremberg, una cinta histórica sobre los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial contra los líderes Nazis.

El actor ha asistido alFestival de Cine de Zúrich, donde recibía el Premio Ojo de Oro a la Trayectoria, para presentar su película y ha sorprendido a sus seguidores con un notable cambio físico.

Vestido con un elegante traje azul marino y una corbata verde con patrones, el actor ha posado en la alfombra roja luciendo visiblemente más delgado.

Russell Crowe en el Festival de Cine de Zúrich | Getty

Crowe estaba acompañado por su novia, Britney Theriot, con quien mantiene una relación desde 2020. A pesar de la diferencia de edad que hay entre la pareja (28 años), ambos siguen demostrando la solidez de su relación asistiendo juntos tanto a eventos públicos como a encuentros privados.

Al recibir el galardón, Russell ha dado un emotivo discurso para agradecer el premio que ha dedicado al público: "Cuando voy a trabajar, llevo conmigo las expectativas del público porque quiero tocar su corazón. Quiero abrir su mente. Quiero emocionarlos. Quiero asustarlos. Quiero confrontarlos. Quiero hacerles llorar y hacerles reír. Y quiero celebrar la humanidad con vosotros y para vosotros".

La película, que también cuenta con las actuaciones de Rami Malek, Leo Woodall y John Slattery, se estrenará en cines el próximo7 de noviembre, coincidiendo con el 80 aniversario de los juicios de Nuremberg.