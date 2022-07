El guiño a Ayuso en el nuevo anuncio de 'Thor: Love And Thunder': "Lo nunca visto en Madrid"

Ha empezado la cuenta atrás para el estreno en cines de 'Thor: Love and Thunder' y, una vez más, ha vuelto a causar sensación en las redes. En esta ocasión la popularidad de lo nuevo del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no se debe a la escena del desnudo de Chris Hemsworth que nos dejaba su tráiler y tampoco tiene nada que ver con el entrenamiento de Natalie Portman. Se trata de un anuncio publicitario que nadie se esperaba, o más bien "lo nunca visto en Madrid".

Marvel ha instalado una lona en una de las calles principales de la capital española para promocionar la película y lo ha hecho, nada y nada menos, que parafraseando a Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y es que aquella famosa entrevista de Onda Cero ya pertenece a la cultura popular de la ciudad. En ella, la presidenta madrileña aseguraba que en Madrid "se puede cambiar de empresa o de pareja y no volver a encontrártelo nunca más". ¿Qué ha hecho Marvel con esta frase?

Thor y Jane: dos ex que se encuentran

El anuncio es simple, pero efectivo: "Dos ex que se encuentran. Lo nunca visto en Madrid". Cuelga de Gran Vía, pero no hace falta que vayas para verlo. La estrategia ha funcionado tan bien que ya ha inundado las redes sociales y Marvel España ha confirmado desde su propio perfil de Twitter que no se trata de un montaje.

Entre risas y aplausos, los fans de Marvel han destacado la labor del equipo de publicistas detrás del anuncio e incluso algunos han pedido que le suban el sueldo a sus creadores. Otros, han aprovechado la ocasión para hacer comentarios políticos.

'Thor: Love and Thunder' y su estreno

La película, protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman, llegará a la gran pantalla el próximo 8 de julio. En esta ocasión Thor se enfrentará al asesino galáctico Gorr, interpretado por Christian Bale, y necesitará la ayuda de Valkiria, Korg y también de su exnovia.

Jane Foster (Natalie Portman) regresa a Marvel convertida en una superheroína: la Diosa Trueno y juntos tratarán de salvar el mundo en una nueva aventura.

