'Thor: Love and Thunder' es uno de los estrenos más esperados de la temporada y los fans de Marvel esperan sin duda una entrega que les sorprenda y deslumbre como lo hizo 'Thor: Ragnarok'.

Taika Waititi vuelve a ponerse a los mandos de esta loca aventura vikinga espacial donde Chris Hemsworth vuelve a interpretar a Thor con invitados como Valkyria, los Guardianes de la Galaxia, Zeus o la mismísima Poderosa Thor en forma de Natalia Portman.

Las expectativas por la película, que se estrena en España el 8 de julio, están altísimas, y la mujer de Chris, la española Elsa Pataky, las ha subido aún más con su recomendación y sentido del humor.

Hemsworth acudió a la premiere de Los Angeles apoyado por su mujer, sus hijos, que era la primera que posaban ante las cámaras, sus padres y su hermano Luke Hemsworth.

Tras ver la película Elsa aseguró lo bien que se lo había pasado y lanzó una invitación curiosa a los fans.

"Qué noche más increíble en la premiere de Thor. Es con diferencia mi película favorita de todas las que ha hecho Marvel", asegura.

"No te pierdas el increíble plano del culito de mi marido, sale el 8 de julio", invitaba con emojis llorando de risa. ¡Desde luego a esa oferta no hay quien se resista!

Así es 'Thor: Love and Thunder'

En 'Thor: Love and Thunder' de Marvel Studios, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

