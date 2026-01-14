Julia Roberts confirma su regreso en Ocean’s 14 junto a George Clooney: "La pandilla ha vuelto"

Julia Roberts y George Clooney, dos de los rostros más emblemáticos de la franquicia Ocean's, vuelven a estar en el centro del foco tras coincidir en los Globos de Oro 2026, donde ambos han acudido como nominados por sus últimos trabajos. En ese contexto, la actriz ha sorprendido al confirmar que la saga de robos prepara una nueva película.

Durante su paso por la alfombra roja, Roberts ha confirmado a Access Hollywood que Ocean's 14 ya está en marcha. "La pandilla ha vuelto", asegura, dejando claro que el proyecto reunirá de nuevo a buena parte del reparto original.

La actriz, que interpretó a Tess Ocean en las dos primeras películas, también ha dado algunos detalles sobre el estado del proyecto cuando ha sido preguntada por los presentadores Mario Lopez y Kit Hoover. "Supongo que es un secreto. Estamos en ello. Hay mucha gente con muchas agendas", ha comentado antes de ser interrumpida en pleno directo por Snoop Dogg, que se ha acercado al equipo de prensa durante la entrevista.

Roberts ha aprovechado además para bromear sobre su reencuentro con Clooney en la gala. "Lo vi el viernes", ha dicho con una sonrisa cuando le preguntaron si estaba emocionada por verle de nuevo esa noche.

Julia Roberts y George Clooney | Cordon Press

Tanto ella como Clooney han asistido a los Globos de Oro como nominados, aunque finalmente ninguno de los dos se ha llevado el premio, dejando la noche marcada más por el anuncio de Ocean's 14 que por los galardones.

Una confirmación que va en la misma línea de lo que el propio Clooney habría comentado meses atrás, cuando dejó claro que el grupo volvía a lo grande para una nueva entrega.