Marvel se juega su futuro con Vengadores: Doomsday: ¿podrán los Russo, Robert Downey Jr. y los X-Men salvar el MCU?

Tras el final de la Saga del Infinito en 2019, Marvel no ha logrado recuperar el nivel de éxito de sus años dorados. Entre estrenos que no han terminado de conectar con el público y una avalancha de series y películas, cada vez son más los que hablan de la llamada "Marvel Fatigue", el cansancio de los espectadores hacia las historias de superhéroes.

Títulos como Shang-Chi, Eternals, The Marvels, Capitán América: Brave New World o Thunderbolts se han quedado lejos de las cifras que acostumbraba a manejar el estudio, mientras que en Disney+ también ha habido sonados tropiezos como Secret Invasion o Echo. Ante este panorama, Kevin Feige ha decidido apostar sobre seguro y recuperar algunas de las caras más reconocibles de la franquicia.

La gran esperanza se llama Vengadores Doomsday, una película que reunirá a los hermanos Russo, Robert Downey Jr. como nuevo villano y el regreso de figuras como Chris Evans y Chris Hemsworth, junto a personajes de Los Cuatro Fantásticos, Wakanda, los Nuevos Vengadores y los X-Men. Una apuesta gigantesca que podría marcar el futuro del MCU... para bien o para mal. Descubre más y todos los detalles en el vídeo.