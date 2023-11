El extraño vídeo con el que Armie Hammer vuelve a Instagram tras desaparecer de la vida pública

Armie Hammer está intentando volver a recuperar su vida de hace unos años antes de salir a la luz su escándalo. Recordamos que el actor fue acusado en el año 2021 de tener una conducta sexual inapropiada tras salir a la luz unos mensajes que enviaba a mujeres relacionados con el BDSM o con deseos caníbales.

Esto unido a la denuncia de una mujer quien acusó al actor de Call Me By Your Name de violarla durante más de 4 horas en el año 2017. Aunque, finalmente Armie fue exonerado por la fiscalía no presentó cargos, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Debido a todas estas polémicas Hammer fue apartado de todos los proyectos en los que estaba involucrado como actor y vio como su carrera sufrió un golpe tremendo.

Armie Hammer | Gtres

En estos años estuvo retirado en las Islas Caimán donde se le llegó a ver trabajando en la recepción de un hotel. Pero, ahora, Armie parece que quiere volver a recuperar la normalidad.

Así, el actor ha vuelto a publicar en su cuenta de Instagram después de que eliminara todos sus post anteriores.

Ahora, puedes ver su feed vacío y la única publicación que hay actualmente. Un vídeo un tanto extraño donde se puede ver un ordenador en un asiento de un tren en el que se está reproduciendo una escena de la película de 1968 de Frank Perry, The Swimmer, protagonizada por Burt Lancaster.

En la escena aparece Lancaster corriendo sin camiseta al lado de un caballo intentado ir a su misma velocidad. El vídeo se ha reproducido más de 30.000 veces y tiene cerca de 2000 comentarios donde muchos le dan la bienvenida de nuevo a las redes sociales.

En medio de todos los cambios que ha tenido en su vida el actor también está su divorcio con Elizabeth Chambers, la madre de sus dos hijos.