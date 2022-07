¿Está trabajando Armie Hammer como conserje en un hotel? La verdad detrás de los rumores

Ya ha pasado tiempo desde que Armie Hammer se retirara de la vida pública tras las acusaciones de violación y los posteriores audios que señalaban tendencias sexuales violentas y prácticas de canibalismo por parte del actor. Desde entonces, su carrera ha quedado paralizada.

Ahora vuelve a ser noticia, y no es porque vaya a volver a la profesión. Al menos, no a la de actor, ya que los rumores apuntan a que estaría trabajando como conserje en un hotel de las caribeñas Islas Caimán.

Estos rumores comenzaron con una imagen difundida por redes en la que se puede ver un panfleto con la foto de Hammer en el que se le presenta como el conserje de un hotel, informando de los servicios que los huéspedes del mismo tienen a su disposición. Un productor de la serie 'Desus vs Mero' avivó las suposiciones compartiendo la imagen en un tweet, ya eliminado, en el que aseguraba que los padres de un amigo habían estado de vacaciones y Armie Hammer era el conserje de su hotel.

Variety se ha puesto en contacto con un abogado del intérprete, que ha desmentido rotundamente estas informaciones, explicando la historia real tras esa imagen viral. Se trataría de una broma interna de los trabajadores del hotel, que han hecho cierta amistad con Armie Hammer tras una larga estancia del actor allí.

La misma versión ha dado a la revista uno de los trabajadores del hotel. Ha asegurado que la relación de Armie Hammer con los trabajadores del hotel es buena, y que incluso le acompañan a veces en sus partidas en el campo de golf. Cuenta que algunos de los trabajadores que tienen una relación más estrecha con él, elaboraron el panfleto y lo enviaron solo a algunas habitaciones, y que no imaginaron que la broma podría acabar extendiéndose tanto.

Armie Hammer había acabado ya su rehabilitación

La estrella de 'Call Me by Your Name' protagonizó, hace ya un tiempo, una fuerte polémica por sus prácticas sexuales e incluso caníbales que salieron a la luz después de una denuncia por parte de una mujer, que aseguraba que la retuvo contra su voluntad y abusó de ella.

Entonces el actor aún estaba con su exmujer y madre de sus hijos Elizabeth Chambers, de la que se acabó separando antes de que salieran todas estas informaciones. Otra consecuencia para él fue la cancelación de sus proyectos en Hollywood, y finalmente la rescisión de su contrato con su agencia de representación.

Las últimas noticias de Hammer llegaban por un reencuentro con su exmujer, después de haber superado el proceso de rehabilitación de 9 meses al que se sometió para acabar con estas conductas. Su abogado confirmó a E! News a finales del año pasado que había salido de la clínica: "Puedo confirmar que el señor Hammer ha salido de las instalaciones de tratamiento y se encuentra genial". Puedes ver las declaraciones sobre su recuperación en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

Tom Hardy escupió a Armie Hammer durante la audición de 'Mad Max: Furia en la carretera'