Timothée Chalamet rompe su silencio sobre las acusaciones contra Armie Hammer y cómo coincidió con su película caníbal

Timothée Chalamet se ha convertido a sus 27 años en uno de los actores más codiciados de Hollywood, y ha participado en fenómenos como Dune: Parte 1 y Call Me By Your Name, el laureado film que le catapultó a la fama.

La película, sobre una historia de amor homosexual en el verano italiano, la protagonizó junto a Armie Hammer y también puso en el mapa a su director y guionista, Luca Guadagnino. Años después Chalamet decidió volver a trabajar con Guadagnino, pero la historia esta vez trajo mucha más cola.

Timothée Chalamet y Taylor Russell en 'Bones and All' | Frenesy Film Company

El proyecto de Bones and All (Hasta los huesos) surgió durante la pandemia, ha contado Timothée en un largo reportaje con GQ, aunque muchos lo relacionaron más tarde con la polémica que protagonizó Hammer.

Timothée cuenta que fue tras el confinamiento, cuando viajó a Europa y se reunió con Luca Guadagnino, que el cineasta le entregó el guion de Bones and All, la historia de amor caníbal.

Chalamet asegura que Luca le dijo: "Me apunto si tú también", y un año después la maquinaria estaba en desarrollo. Fue entonces cuando comenzaron a salir a la luz las acusaciones por parte de varias mujeres contra Armie Hammer, quien había sido su coprotagonista en Call Me By Your Name, el anterior éxito de Guadagnino.

Fotograma de 'Call me by your name' | seestrena.com

Entre las alegaciones de violencia sexual y secuestro, se filtraron supuestos mensajes de Hammer asegurando ser "100% un caníbal", lo cual acabó salpicando a la película que Chalamet preparaba con el director.

Cuando el entrevistador le pregunta por esta ironía al joven actor, comenta con sinceridad: "Quiero decir, ¿qué probabilidades había de que estuviéramos preparando esto?", y sobre los rumores falsos que empezaron a circular de que la cinta había surgido tras la noticia, confiesa: "me hizo sentir en plan, ahora sí que necesito hacer esto. Porque en realidad está basado en un libro", justifica.

Sin embargo, le cuesta más pronunciarse sobre cómo vivió las acusaciones contra Armie personalmente:

"No lo sé. Estas cosas al final... terminan llenándose de clickbait de forma tan intensa. Desorientado, es una buena palabra", contesta a regañadientes.

Hasta Los Huesos se estrenó en noviembre de 2022, pero esta es la primera vez que Timothée ha hablado sobre su "conexión" con la polémica de Armie Hammer.

En la actualidad Hammer ha sido exonerado por la fiscalía de Los Angeles por falta de pruebas, tras años alejado del ojo público, puedes ver las razones en el vídeo de arriba.