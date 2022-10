Eva Mendes responde tajante a quienes dicen que "dejó su carrera"

Eva Mendes lleva prácticamente una década alejada del mundo de la actuación, precisamente su último papel en el cine fue el debut como director de su marido Ryan Gosling, en la cinta 'Lost River'. Cansada de las especulaciones que los medios han realizado en torno a su actual vida profesional, la actriz ha realizado un publicación para dejar claras las decisiones que ha tomado en su carrera.

"Nunca dejé la actuación", comentó en un publicación acompañada de un vídeo con diferentes capturas de publicaciones que cuestionaban por qué había dejado de trabajar como actriz. "Quería estar en casa con mis bebés y, afortunadamente, mis otros negocios me permitieron hacer eso más de lo que lo haría la actuación".

"Además, no estaba entusiasmada con los roles estereotipados que me ofrecían en ese momento. Especialmente después de trabajar en la película 'Lost River', ese fue un proyecto de ensueño. Fue algo difícil de continuar".

Mendes cerraba su argumentación explicando que el sentido de esta publicación, era un intento por cambiar la narrativa actual que se tenía sobre ella. Sentenciando el tema con la frase: "Nunca me rindo".

La maternidad ha acaparado gran parte de su atención, aunque gustosamente ha preferido optar por dar una mayor atención a su vida familiar. Anteriormente ya respondió a un usuario de Instagram cuando le preguntó sobre su falta de interactividad en redes. La actriz siempre se ha mostrado sincera y directa ante cualquier tipo de cuestionamiento.

De hecho, este año declaró en una entrevista para el programa 'The View' su intención de volver pronto a la actuación, aunque cree que su nueva visión más madura la condiciona a la hora de elegir nuevos papeles. "Tengo una lista muy corta de lo que voy a hacer. Estaba abierta a todo antes de tener a mis hijas", comentó durante su intervención. "Quiero decir, siempre que fuera un proyecto divertido, pero ahora no quiero hacer violencia, no quiero hacer nada que tenga que ver con el sexo. La lista es corta".

Seguro que te interesa:

El inesperado y revelador comentario de Eva Mendes sobre su vida personal con Ryan Gosling