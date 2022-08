El vestido de 20 dólares que Eva Mendes sigue usando 15 años después

Eva Mendes es uno de los referentes más importantes para la comunidad latina en el mundo de Hollywood. En los últimos años es menos común verla, pues se ha centrado en el cuidado de sus hijas, fruto de su relación con el actor Ryan Gosling, algo que ha llamado la atención de sus fans llegando a preocuparse en alguna ocasión por su poca actividad profesional. En el vídeo que te dejamos al inicio de la noticia puede ver en detalle su reacción en redes ante esta demanda social.

Más allá de su presencia en pantalla, lo cierto es que la intérprete siempre se ha caracterizado por ser un fuerte ejemplo a seguir como emprendedora. Precisamente acaba de lanzar Skura Style, un negocio donde comercializa sus propias esponjas limpiadoras para el hogar.

Además, Mendes siempre se ha caracterizado ser un referente para la moda por lo que han sorprendido sus última declaraciones para el medio 'PEOPLE', donde declaraba que disfruta de las ofertas en las prendas de ropa.

"Este vestido [me costó] 20 dólares. Me lo compré hace 15 años. Me encanta la ropa vintage y todo lo que sea de los años cincuenta", confesó durante la intervención que puedes ver abajo.

El atuendo en cuestión se trataba de un vestido color café con lunares blancos. De hecho, encontraron fotografías de 2013 donde repetía el modelo. Demostrando que se puede vender una misma prenda a lo largo del tiempo, lo importante es el cambio de accesorios que se usen para darle un efecto novedoso.

Una divertida anécdota que muestra una faceta más cercana y cotidiana de Mendes, pues por mucho que tenga acceso a marcas de lujo, en su día a día como a todos le gusta optar por prendas que tengan una perdurabilidad sin tener que pagar demasiado por ellas.

Eva Mendes deja claras las condiciones con las que está dispuesta a volver a actuar

Curiosamente la última vez que vimos a Mendes en la gran pantalla fue en 'Lost River', el debut como director de su marido Ryan Gosling. Poco después dio a luz a su primer hija Esmeralda, a la que un año más tarde seguiría la pequeña Amanda. La pareja lleva una década demostrando la fortaleza de su unión, optando por mantener su vida familiar bajo la privacidad.

No obstante, sus hijas comienzan a crecer y a la actriz le gustaría retomar su carrera en la interpretación, pero según declaró en el programa 'The View' de la ABC, lo haría bajo una serie de estrictas condiciones.

"Tengo una lista muy corta de lo que voy a hacer. Estaba abierta a todo antes de tener a mis hijas. Quiero decir, siempre que fuera un proyecto divertido, pero ahora no quiero hacer violencia, no quiero hacer nada que tenga que ver con el sexo. La lista es corta", advertía.

Mendes tiene a sus espaldas una corta pero intensa filmografía desde finales de los años noventa. Un sex simbol de principios de siglo que hizo muestra de sus rasgos exóticos en cintas de acción como 'El motorista fantasma' o la saga de 'A todo gas'. Además siempre ha hecho visible su gran sentido del humor con comedias gamberras como 'Hitch, especialista en ligues' junto a Will Smith.

Aunque ha demostrado que no es solo una cara bonita poniéndose en las manos de autores consagrados como Leo Carax, James Gray o Robert Rodríguez. Aún es pronto para saber cuando volveremos a verla en pantalla grande, pero la relación cercana que mantiene con la industria gracias a su marido seguro que la devuelven a la acción antes de lo esperado.

El inesperado y revelador comentario de Eva Mendes sobre su vida personal con Ryan Gosling