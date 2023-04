Eva Mendes explica por qué no quiere posar junto a Ryan Gosling en las alfombras rojas

El próximo 21 de julio se estrena en España 'Barbie', pero antes posarán sus protagonistas en la première de una de las películas más esperadas del año. Tanto en el photocall como, probablemente, en la temporada de premios del año que viene, desfilarán estrellas de la talla de Margot Robbie, Dua Lipa, Simu Liu, Will Ferrell, Emma Mackey y, por supuesto, Ryan Gosling.

Quien no parece que lo vaya a hacer es Eva Mendes, su esposa, siguiendo la tónica habitual de la pareja de alejarse lo máximo posible de los focos. Y es que, ambos han evitado desde que comenzaron su relación a exponerse públicamente, siendo muy celosos de su intimidad también en redes sociales.

Ha sido precisamente en Instagram donde la actriz ha desvelado el porqué de no posar junto a su marido en eventos de este tipo. Eva compartió una escena de la película 'Cruce de caminos', protagonizada por ambos intérpretes, en la que el usuario @gosling.mendes comentó en la publicación diciendo que, aunque fuera egoísta, "esperaba verles juntos" en la temporada de premios si 'Barbie' triunfaba: "Nunca dejaré de soñar con ello".

A lo que Mendes respondió que "no hacemos esas cosas juntos": "Al igual que estas fotos que he estado publicando, solo me siento cómoda publicándolas porque ya estaban disponibles".

Más tarde, matizó su respuesta "para aquellos que puedan atraparla mintiendo": "Solo estuvimos juntos en la alfombra roja una vez cuando promocionamos esta película".

Ryan Gosling y Eva Mendes en Cruce de Caminos | GettyImages

Sin embargo, sus seguidores no se quedaron satisfechos con las explicaciones de la actriz, quienes la cuestionaron por qué no se sentía cómoda posando con él públicamente. "Por 'no cómodo' me refiero a exponer nuestra vida privada que tanto valoramos. Aunque todavía me muero por hacer otra película con él", señaló la intérprete, que está dispuesta a volver a la actuación con una serie de condiciones.

Eva Mendes y Ryan Gosling se habrían casado en secreto

La pareja empezó a salir tras conocerse en 'Cruce de caminos' en 2011 y después de más de una década de relación, tienen dos hijas: Amada, de 6 años, y Esmeralda, de 8.

No obstante, parece que no se habían casado hasta que el pasado noviembre, la actriz mostró un revelador tatuaje en el que se podía leer "de Gosling". Más tarde, fue la nativa de Miami quien, en una entrevista con Today Australia, se refirió a Gosling como "su marido", lo que fue una confirmación de la noticia para muchas a pesar de no haber anunciado nada oficial hasta la fecha.