Tras 10 años sin actuar: Eva Mendes deja claras las condiciones con las que está dispuesta a volver

Hay ocasiones en las que las estrellas deciden dar un paso al lado con sus carreras y dedicarse a otros proyectos o priorizar a sus familias. Ese ha sido el caso de Eva Mendes, quien lleva sin hacer una película desde hace casi una década.

La actriz se puso a las órdenes de su marido, Ryan Gosling, en 2014 para 'Lost River' y hasta ahora no ha vuelvo a ponerse enfrente de una cámara. Al poco, el matrimonio tuvo a su primera hija, Esmeralda, y más tarde a Amada. En este tiempo, Mendes se ha dedicado al cuidado de su familia.

Tal y como puedes ver en el vídeo de arriba, la modelo siempre ha destacado la importancia de sus hijas, dedicándolas todo el tiempo preciso incluso si eso significaba estar inactiva de las redes sociales, donde cuenta con 2,6 millones de seguidores solo en Instagram.

Sin embargo, a medida que sus hijas se han ido haciendo mayores, parece que la intérprete de 48 años está dispuesta a volver a la actuación, según lo ha confesado en The View. No obstante, ha puesto una serie de condiciones para que esto ocurra.

"Tengo una lista muy corta de lo que voy a hacer. Estaba abierta a todo antes de tener a mis hijas", ha recordado. "Quiero decir, siempre que fuera un proyecto divertido, pero ahora no quiero hacer violencia, no quiero hacer nada que tenga que ver con el sexo. La lista es corta", ha advertido.

Mientras tanto, la actriz mantendrá su vida en privado, tal y como ya ha mostrado en el pasado: "Siempre he tenido unos límites claros sobre mi pareja y mis hijas. Hablaré de ellos por supuesto, con límites, pero no voy a subir fotos de nuestra vida diaria. Y como mis niñas son tan pequeñas que no entienden lo que significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento".

