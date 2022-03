'La Ciudad Perdida': Channing Tatum revela que estaba "completamente desnudo" en una escena

Channing Tatum ha sabido evolucionar en su carrera como actor y a día de hoy tiene multitud de registros, pero brilla especialmente en la comedia de acción. Así que 'La Ciudad Perdida' le viene como anillo al dedo. El próximo 13 de abril le veremos ejercer de 'muso' de Sandra Bullock en esta película en la que también veremos a Daniel Radcliffe.

Que el actor norteamericano no tiene ningún reparo en mostrar su cuerpo en el cine es algo que también saben todos los que han seguido su carrera. De hecho ahora se encuentra inmerso en la tercera parte de la saga 'Magic Mike'. Pero en 'La Ciudad Perdida' no interpreta a un stripper, lo que no ha impedido que aparezca ligero de ropa en una parte de la cinta.

En un nuevo avance de la película Adam Nee, codirector de la película junto a su hermano Aaron Nee, ha recordado cómo Tatum tuvo que estar "completamente desnudo" en el segundo día de rodaje para una escena en la que aparece cubierto de sanguijuelas, que puedes ver en el vídeo de arriba. Así lo narra Tatum:

"Iba andando por el set con un montón de sanguijuelas súper pegadas a mi culo, uhh, y aún no había conocido a todo el mundo, así que estaba como 'Hola.Voy a estar desnudo. Mi nombre es Chan. Esto es justo lo que es'".

Channing Tatum en 'La ciudad perdida' | Paramount Pictures

Pero la cosa no quedó ahí, y es que en esa secuencia Sandra Bullock tenía que hablarle directamente a la altura de su trasero desnudo. "Luego Sandra Bullock tuvo un monólogo de dos páginas con cierta parte de mi cuerpo".

La propia Sandra confirmó que había hablado "con eso" durante la escena, y agregó: "¡No hubo nada raro! ¡Por si lo piensas! Porque él estaba súper tranquilo con todo". Parece que Channing aparentaba naturalidad pero claro, el mal rato se lo llevó.

