La mujer de Bruce Willis comenta que Bruce Willis no es consciente de su legado como actor: "Es muy humilde"

Bruce Willis cuenta con un recorrido en Hollywood lleno de éxitos que han conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo, seguidores que sigue manteniendo a pesar de haberse retirado hace tres años tras ser diagnosticado de demencia.

Desde sus primeros pasos en la televisión con la serie Moonlighting, hasta convertirse en un ícono del cine de acción con películas como Duro de matar, El sexto sentido o Pulp Fiction, Willis ha cosechado grandes proyectos.

Sin embargo, no es solo su carisma frente a la cámara lo que lo ha hecho ser tan querido, sino también su humildad.

Bruce Willis como John McClane en 'Jungla de Cristal' | Cordon Press

Así lo ha contado su esposa, Emma Heming, en una entrevista con People: "No sé si alguna vez ha reflexionado sobre su legado".

"No creo que haya insistido ni reflexionado mucho sobre quién es ni sobre lo que ha hecho", explicaba. "Creo que siempre ha disfrutado de ser actor y entretener a la gente".

"Le encantaba. Era una pasión suya", contaba Emma. "Por eso lo adoro. Siempre es tan humilde. Nunca lo sabríais".

Heming, quien a raíz de su experiencia del otro lado de la enfermedad escribió un libro para ayudar a los cuidadores, ha dicho al medio que los momentos felices en la vida de su familia siguen siendo "tantos".

Bruce Willis con su mujer Emma Heming y sus hijas Mabel y Evelyn | Instagram Emma Heming

"Creo que para nosotros, lo importante es poder estar presente con él", dijo. "Nuestra vida es muy sencilla. Siempre lo ha sido. Creo que la alegría reside en poder estar presente con él".

Con la llegada de la Navidad y al preguntarle cómo las pasarían, Emma adelantaba: "Tienes que aprender, adaptarte y crear nuevos recuerdos, (pero) traer las mismas tradiciones que teníasantes".

"La vida continúa. Simplemente continúa", seguía diciendo. "La demencia es dura, pero aún hay alegría. Creo que es importante que no presentemos una imagen tan negativa de la demencia. Seguimos riendo. Todavía hay alegría. Simplemente se ve diferente".