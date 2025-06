La preocupación de Channing Tatum por que se le vea TODO en esta escena desnudo: "No hay forma"

Channing Tatum protagoniza la nueva película de basada en hechos reales Roofman, en la que encarna a Jeffrey Manchester, un exsoldado que durante años se convirtió en uno de los ladrones más peculiares de Estados Unidos.

Tras escapar de prisión en 2004, se escondió durante seis meses en un Toys "R" Us, viviendo entre estanterías y usando la tienda como su casa. Allí conoce a Leigh Wainscott, una madre soltera que trabaja en la tienda, con quien tiene un romance.

Channing ha hablado sobre uno de los momentos más comentados del rodaje: una escena en la que aparece completamente desnudo.

Channing Tatum en Roofman | Paramount Pictures

A pesar de haber protagonizado otras cintas donde lucía semidesnudo la mayor parte del tiempo, como Magic Mike, el actor ha confesado que esta vez había sido diferente.

"Lo extraño fue hacer una secuencia de acción completamente desnudo", contaba Tatum a Entertainment Weekly. "Eso era algo nuevo porque yo estaba como: 'Chicos, me lo vais a ver todo. No hay forma de grabarlo sin que se me vea algo'".

El actor explicaba que la escena, además de ser un desafío físico, resultó ser motivo de risas en la grabación: "Hubo una toma en la que vas justo por el cañón… y pensé: 'No sé si podremos pasar esto'", decía Tatum.

"Fue muy divertido, pero también la peor pesadilla de cualquiera: estar completamente desnudo corriendo dentro de un Toys 'R' Us", alegaba la estrella de Step Up sobre la escena.

Derek Cianfrance, conocido por cintas como Blue Valentine, ha dirigido este nuevo proyecto de Paramount Pictures que se estrena el 10 de octubre de este año en cines.

El reparto que acompaña a Tatum en Roofman incluye a Kirsten Dunst en el papel de Leigh (Vírgenes suicidas). Y completan el elenco nombres de peso como Peter Dinklage (Juego de Tronos), LaKeith Stanfield (Déjame salir) o Juno Temple (Venom: The Last Dance), entre otros.