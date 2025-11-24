Avance en exclusiva de Núremberg: Russell Crowe saca a relucir su alemán con un Rami Malek difícil de engañar

Russell Crowe se pone en la piel de Hermann Göring, la mano derecha de Hitler, en el nuevo thriller bélico Núremberg. Frente a él, tiene a Rami Malek, quien encarna al psiquiatra estadounidense Douglas Kelley.

Ambos se enfrentarán en una lucha basada en el ingenio y el intelecto. El médico debe determinar si el militar puede ser juzgado tras el final de la II Guerra Mundial y no lo tendrá nada fácil, tratando de desenmascarar a un oficial nazi que desborda audacia.

En el clip en exclusiva que te traemos, dejan clara que esta será la premisa de la película. En el avance, Crowe habla en alemán; mientras que el personaje Malek comienza a desbaratar los planes de Göring para librarse del juicio.

Núremberg, con Russell Crowe y Rami Malek | Sony Pictures Classics

A Crowe y Malek les acompañan el doblemente nominado al Oscar Michael Shannon (Animales nocturnos, Revolutionary Road), el nominado al Oscar Richard E. Grant (¿Podrás perdonarme algún día?), la estrella emergente Leo Woodall (Bridget Jones: Loca por el), John Slattery, nominado cuatro veces al Premio Emmy por su papel en Mad Men, Colin Hanks (Fargo) y Lydia Peckham (El reino del planeta de los simios).

James Vanderbilt, guionista de Zodiac, dirige su segunda película tras La verdad en 2015. Núremberg es la adaptación del libro Jack El-Hai El nazi y el psiquiatra que, a su vez, está basado en una historia real.

La película se presentó en el Festival de Toronto de este mismo año y llega por fin a los cines el próximo 28 de noviembre.