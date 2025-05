La respuesta de Hugh Jackman al ser preguntado si saldrá como Lobezno en Avengers: Doomsday

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a ilusionar a sus fans tras la inclusión a cuenta gotas, eso sí, de los X-Men y Los Cuatro Fantásticos.

En 2026, los Vengadores se volverán a unir en Avengers: Doomsday, película que promete dejar en anécdota la cantidad de personajes que reunieron Infinity War y End Game. La lista de héroes y villanos que saldrán es enorme, a pesar de que no desvelaron a todos, reservándose así la sorpresa en las salas de cine.

Uno de los nombres que generó debate fue el de Hugh Jackman después de volver a Marvel en Deadpool y Lobezno. El actor no aparecía en la lista confirmada, al igual que Tom Holland, Ryan Reynolds o Elizabeth Olsen, y por ello le han preguntado en una entrevista en The View.

Hugh Jackman en la premiere de Deadpool y Lobezno | Getty

"La verdad es que no puedo decir mucho, salvo cuando dices 'aparecer', más bien sería como 'dominar y destruir a todos los demás personajes'. Es broma, no tengo nada que añadir y, si lo hiciera, encontraría una forma genial de no decirlo, pero la verdad es que no tengo nada que añadir", aseguró el intérprete australiano.

Aunque Lobezno aún no esté confirmado, sus antiguos compañeros, a excepción de Tormenta, que sí estarán son Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn y James Marsden.

Halle Berry, Patrick Stewart, Hugh Jackman e Ian McKellen en X-Men 3 | Cordon Press

Avengers: Doomsday retrasa su fecha de estreno

Otra de las noticias relacionadas con Avengers: Doomsday ha sido la relativa a su fecha de estreno, que estaba fijada para el 1 de mayo de 2026.

Ahora, tal y como ha informado Variety, está programado para salir en cines el 18 de diciembre de 2026, retrasándose unos siete meses a su fecha originalmente programada. Junto a ella, Para coincidir, Avengers: Secret Wars se ha movido al 17 de diciembre de 2027 tras haber estado fechada para el 7 de mayo de 2027.