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TRAS 7 AÑOS SOBRIO

Brad Pitt ya levantó sospechas en la boda de Taylor Swift: fue visto bebiendo un mes antes de revelar su recaída en el alcohol

Brad Pitt acudió con Inés de Ramón al enlace celebrado en julio y sorprendió a varios invitados al consumir alcohol después de siete años sobrio.

Brad Pitt e Ines de Ramon

Vídeo: Reuters | Fotos: Gtres

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Brad Pitt ha reconocido que vuelve a beber alcohol después de permanecer siete años sobrio. Sin embargo, antes de hacerlo público, el actor ya había sido visto consumiendo alcohol en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Según ha revelado Page Six, Pitt acudió junto a su pareja, Inés de Ramón, al enlace celebrado el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Una fuente aseguró entonces que el protagonista de F1 estuvo bebiendo durante la fiesta.

Brad Pitt, invitado a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Brad Pitt, invitado a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce | Gtres

La escena sorprendió a varios invitados, ya que Pitt había hablado públicamente en numerosas ocasiones sobre su sobriedad. En ese momento todavía no había revelado que había decidido volver a consumir alcohol.

La confirmación ha llegado ahora en su entrevista con Esquire. "Estuve sobrio durante siete años. Y entonces volví a caer", ha reconocido el intérprete, que asegura que actualmente intenta beber de una manera más controlada.

En esa misma conversación, Pitt también habló sobre una etapa pasada en la que llegó a sentirse "suicida" debido a temas familiares, aunque dejó claro que nunca tuvo intención de quitarse la vida. El actor lleva años distanciado de varios de los seis hijos que comparte con Angelina Jolie.

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