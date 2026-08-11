Brad Pitt ya levantó sospechas en la boda de Taylor Swift: fue visto bebiendo un mes antes de revelar su recaída en el alcohol

Brad Pitt ha reconocido que vuelve a beber alcohol después de permanecer siete años sobrio. Sin embargo, antes de hacerlo público, el actor ya había sido visto consumiendo alcohol en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Según ha revelado Page Six, Pitt acudió junto a su pareja, Inés de Ramón, al enlace celebrado el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Una fuente aseguró entonces que el protagonista de F1 estuvo bebiendo durante la fiesta.

Brad Pitt, invitado a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce | Gtres

La escena sorprendió a varios invitados, ya que Pitt había hablado públicamente en numerosas ocasiones sobre su sobriedad. En ese momento todavía no había revelado que había decidido volver a consumir alcohol.

La confirmación ha llegado ahora en su entrevista con Esquire. "Estuve sobrio durante siete años. Y entonces volví a caer", ha reconocido el intérprete, que asegura que actualmente intenta beber de una manera más controlada.

En esa misma conversación, Pitt también habló sobre una etapa pasada en la que llegó a sentirse "suicida" debido a temas familiares, aunque dejó claro que nunca tuvo intención de quitarse la vida. El actor lleva años distanciado de varios de los seis hijos que comparte con Angelina Jolie.