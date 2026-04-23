Aseguran que Taylor Swift "si invitará" a Zoe Kravitz a su boda tras rumores de pelea por estar con su ex Harry Styles

A Taylor Swift le siguen saliendo polémicas de debajo de las piedras. Mientras las especulaciones sobre en qué punto se encuentra realmente su amistad con Blake Lively y su familia de cara a la boda siguen circulando, ahora es otra amiga el objeto de rumores.

Se trata de Zoe Kravitz, y todo por el hecho de que esta está saliendo con Harry Styles, con quien Swift tuvo un romance que inspiró varias de sus canciones más famosas.

Harry Styles y Taylor Swift | Gtres

El blog de gossip DeuxMoi aseguraba a principios de mes que la amistad entre ambas estaba "acabada" por haber roto el 'código de chicas' y que Zoe estaba "muy enfadada" de no haber recibido invitación a la boda de Taylor con Travis Kelce.

Sin embargo, una fuente cercana ha desmentido ahora esa versión, confirmando que Kravitz sí estará presente en la ceremonia.

El esperado enlace entre Swift y Kelce se celebraría el próximo 3 de julio en Nueva York, en lo que promete ser uno de los eventos más comentados del verano. De ser correcta esa fecha, probablemente no haya necesidad de debatir si Harry Styles sería bienvenido en la boda, pues el cantante tiene un concierto en Wembley, Londres, ese mismo día.

La amistad entre Taylor y Zoe se remonta a 2020, cuando coincidieron en Londres durante la pandemia. Kravitz ya ha contado alguna vez que ambas formaban parte del mismo "grupo burbuja" en la ciudad y que pasaron mucho tiempo juntas durante ese periodo, consolidando así una relación de varios años.