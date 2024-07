La era de Pedro Pascal: Próximas series y películas del querido actor chileno

Pedro Pascal, el aclamado actor chileno que ha conquistado Hollywood y el corazón de millones de fans alrededor del mundo, está viviendo un momento dorado en su carrera. Con una presencia magnética y una habilidad actoral única, Pascal se ha convertido en un nombre indispensable en la industria del entretenimiento.

En el ámbito televisivo, Pedro Pascal sigue siendo una figura destacada, con roles en algunas de las series más populares y esperadas de los próximos años.

The Mandalorian (Temporada 4)

El fenómeno de Star Wars sigue fuerte con Pedro Pascal a la cabeza como el enigmático cazarrecompensas Din Djarin. La cuarta temporada de The Mandalorian promete más acción, intriga y desarrollo del personaje, con Pascal continuando su papel icónico que ha revitalizado el universo de Star Wars en la pantalla pequeña. Se espera que esta nueva entrega expanda aún más la galaxia de Star Wars y explore nuevas aventuras para Mando y Grogu.

Primer tráiler de 'The Mandalorian', la serie original de 'Star Wars' con Pedro Pascal | Disney

The Last of Us (Temporada 2)

La adaptación televisiva del popular videojuego The Last of Us ha sido un rotundo éxito, en gran parte gracias a la actuación de Pascal como Joel. La segunda temporada está en producción y ya se han podido ver las primeras imágenes. Se espera que esta temporada profundice en la relación entre Joel y Ellie, interpretada por Bella Ramsey, explorando nuevas facetas de este apocalíptico mundo y sus complejos personajes. Los fans están ansiosos por ver cómo la serie continuará desarrollando la trama del juego y presentará nuevos desafíos para sus protagonistas.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en el 1x09 en 'The Last of Us' | HBO

A parte de grandes proyectos en series, en el cine, Pascal también tiene una impresionante lista de proyectos en marcha, incluyendo algunas de las películas más esperadas de los próximos años.

Gladiator 2

En una de las secuelas más esperadas de todos los tiempos, Pascal se une al elenco de Gladiator 2, dirigida por Ridley Scott. La película contará con Paul Mescal en el papel protagonista como Lucius, el hijo de Lucilla. Pascal, por su parte, interpretará a un general romano llamado Marcus Acacius. El reparto incluye a destacados actores como Denzel Washington, quien interpretará a un mentor con motivos ocultos, y Joseph Quinn como el emperador Geta. Además, Fred Hechinger encarnará al emperador Caracalla, y Connie Nielsen y Derek Jacobi regresarán en sus papeles de Lucilla y el senador Gracchus, respectivamente​.

Pedro Pascal en Gladiator 2 | Paramount Pictures

Los Cuatro Fantásticos

En una emocionante colaboración con el Universo Cinematográfico de Marvel, Pascal se une al reparto de Los Cuatro Fantásticos como Reed Richards, también conocido como Sr. Fantástico. Junto a él, Vanessa Kirby interpretará a Sue Storm (La Mujer Invisible), Joseph Quinn será Johnny Storm (La Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach encarnará a Ben Grimm (La Cosa). Julia Garner también se ha unido al elenco como el Silver Surfer, y Paul Walter Hauser en un papel aún no revelado. Dirigida por Matt Shakman, conocido por su trabajo en WandaVision, la película está programada para estrenarse en julio de 2025.

Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Pedro Pascal y Vanessa Kirby, protagonistas de Los 4 Fantásticos | Getty Images

Más proyectos del Universo Marvel

Después de Los Cuatro Fantásticos, Pedro Pascal continuará su viaje por el MCU con su participación en dos súper-proyectos: Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars. Ambas películas, dirigidas por los hermanos Russo, también contarán con el regreso de Robert Downey Jr., esta vez como Victor von Doom, el principal antagonista. Pascal repetirá su papel de Reed Richards en estas épicas entregas, que prometen ser la conclusión monumental de la Saga del Multiverso, reuniendo a numerosos héroes y villanos del MCU para una batalla final sin precedentes.

Robert Downey Jr. anunciando su papel de Victor Von Doom | Getty Images

El futuro de Pedro Pascal en la industria del entretenimiento se perfila con una impresionante variedad de proyectos que abarcan desde series a películas de gran envergadura. Su versatilidad y carisma continúan cautivando a audiencias globales, consolidándolo como una de las figuras más destacadas y queridas de la pantalla. ​