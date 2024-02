El enérgico aplauso de la reina Letizia a Martin Scorsese en su visita sorpresa a Madrid

La reina Letizia ha asistido hoy por sorpresa a la charla sobre cine que el Martin Scorsese ha mantenido en la Academia del Cine en Madrid con el director español Rodrigo Cortés, a quien va a producir su próximo largometraje, Escape.

Académicos de todas las edades y profesiones se han dado cita en la sede madrileña de la calle Zurbano, donde el cineasta se ha detenido cerca de una hora para hablar de su última película, Los asesinos de la luna, nominada a 10 premios Oscar, entre ellas las de mejor película, mejor dirección y mejor actriz protagonista para Lily Gladstone.

Pablo Berger, Paula Ortiz, Borja Cobeaga, Paco Delgado, Pilar Castro, Elena Anaya, Irene Escolar, Candela Peña, Eugenio Mira, Mariano Barroso, Fernando Colomo, Álvaro Longoria, Daniel Monzón, Jorge Guerricaechevarría se encontraban entre los asistentes que han contenido el aliento hasta la llegada del director, al que han recibido aplaudiendo puestos en pie, encabezados por la Reina, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Pero entre todos ellos, una fan cinéfila conocida por todos, la reina Letizia, amiga personal de Rodrigo Cortés, que ya coincidió con Scorsese cuando, en 2018, recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

La reina Letizia conversa con el director estadounidense Martin Scorsese | EFE

Él, por su parte, ha respondido con una sonrisa y la mano a la altura del corazón, saludando a los asistentes que llenaban la sala por completo. Vestido con traje gris oscuro, camisa color crema y corbata granate, el cineasta ha mostrado una agilidad y energía que desmiente al calendario que marca sus 81 años.

Nada más terminar el acto, la Reina y el director de cine de despidieron con dos besos en la mejilla, como viejos amigos, sólo un día después de visitar al Papa para su próxima película sobre Jesucristo

Scorsese se sintió culpable al terminar Los asesinos de la luna

En cuanto a la charla, Scorsese empezó a hablar de cine, de la vida y de música, y acabó contando anécdotas con sus actores fetiche, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

El director aseguró que cada una de sus 27 películas ha sido "una excursión para crear algo, cada una como un universo. Y eso te afecta en tu vida privada también. Porque cada una exige un esfuerzo singular, yo no hablo de años sino de películas".

"Trato de no ponerme límites, no me gusta estar restringido por lo que se considera narrativo. Lo más difícil para mí es la trama, la historia. ¿Por qué el público tiene que saber todo? No puedo llevar el hilo de una trama, todavía no sé qué pasaba en Infiltrados, y creo que el guionista tampoco", ha bromeado provocando de nuevo la risa de los asistentes.

Escena de 'Killers of the Flower Moon' | Apple

Y ha contado cómo, al terminar Los asesinos de la luna, se sintió culpable y quiso ser él en persona el que se dirigiera al público para pedir perdón, en esa recreación al final de la cinta de los programas radiofónicos "con aquellos guiones tan malos".

"No pensé que iba a ser un momento tan emotivo para mí", ha dicho en uno de los pocos momentos en los que se ha puesto serio. La película es una historia en la que se pide perdón por los abusos cometidos contra los nativos americanos, personificados en los indios Osage.