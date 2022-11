Sale a la luz la última y sobrecogedora conversación de Chadwick Boseman con el director de 'Black Panther'

La muerte de Chadwick Boseman fue una de las más impactantes para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Quien era conocido por dar vida a 'Black Panther' falleció en agosto de 2020 tras una larga y silenciosa lucha contra el cáncer de colón.

Fue entonces cuando se paralizó la producción de 'Wakanda Forever', la secuela de la película que lo introdujo al universo de Marvel. Entonces, todos los planes cambiaron y se planteó la película como un homenaje al legado del actor.

Ahora, a tan solo unos días del estreno el próximo 11 de noviembre, Ryan Coogler, el director de la película, ha confesado en 'The Official Black Panther Podcast' cuál fue su última conversación con el actor.

El director recordaba en el podcast su última conversación con Boseman: "Acababa de terminar el guion y le llamé para preguntarle si quería leerlo antes de recibir las notas del estudio".

Sin embargo, Coogler notó algo raro en la estrella: "Me di cuenta de que estaba cansado". Es más, asegura que tanto él como el actor Denzel Washington llevaban unos días tratando de ponerse en contacto con Boseman y que este no cogía el teléfono.

Al final, le envió un mensaje y este le llamó, pero en ningún momento Simone Boseman, su mujer, se separó de él. Según narra el director de 'Wakanda Forever', era evidente que algo pasaba.

Simone y Chadwick Boseman | Getty

"Me di cuenta de que estaba acostado. Él echó a Simone, porque le dijo que no quería que escuchara nada que pudiera meterlo en problemas por los acuerdos de confidencialidad, pero ella no se fue. No quería dejarlo", admitía Coogler.

Eso sí, asegura que en el momento veía a la pareja riéndose y bromeando sobre su boda, el baby shower del hijo de Coogler y demás. Y es que lo último que esperaba era que muriera "apenas un par de semanas después".

Tras esta conversación desenfadada, Chadwick Boseman le dio su respuesta a Ryan Coogler: "Dijo que no quería leerlo (el guion) porque no quería interponerse" y que prefería leerlo después de las notas del estudio.

"Pero luego descubrí que estaba demasiado cansado para leer algo", concluyó devastado el director tras desenmarañar su último recuerdo con el actor.

