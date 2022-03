Para un actor preadolescente meterse en la piel de un personaje tan mediático como lo es Harry Potter no debe ser tarea sencilla. Daniel Radcliffe interpretó por primera vez al joven mago cuando tenía 12 años. Y su papel se alargó durante una década.

Gracias a él se convirtió en una estrella de fama mundial y nunca ha renegado de haber protagonizado la saga creada por J.K. Rowling. Sin embargo, como todo joven de su edad, su cuerpo estaba lleno de dudas y de cuestiones de autoestima que con el tiempo se disipan.

En una reciente entrevista con TooFab junto a Sandra Bullock, su compañera en su próxima película llamada 'La Ciudad Perdida', el actor fue preguntado por un proyecto del que sintiera vergüenza: "Creo que, sinceramente, cuando estaba en 'Harry Potter' y me vestía de estudiante, no era lo más guay del mundo en ese momento".

"Siendo sincero, no fue hasta pasado un tiempo cuando miras hacia atrás y dices: 'Eso estuvo increíblemente genial'. Y lo siento ahora, eso seguro", explicó el intérprete de 32 años sobre la perspectiva que cogió con los años.

Daniel Radcliffe como Harry Potter | Warner Bros.

Emma Watson tuvo secuelas emocionales por dar vida a Hermione Granger

Emma Watson corrió peor suerte que su compañero de reparto en las películas. La actriz ha hablado en más de una ocasión de los temores que padeció durante su etapa como Hermione Granger. Tal fue la magnitud de su ansiedad que confesó haber pasado horas de terapia para hacerle frente.

"Estuve en terapia y me sentí muy culpable por ello. Era como: '¿Por qué yo?' O si alguien hubiera disfrutado y deseado el papel más que yo", declaró a Vogue en 2019 y cuyos detalles puedes ver en el vídeo de arriba.

"He luchado mucho con la culpa en torno a esa idea. Creía que debía disfrutar mucho más, emocionarme más y realmente me costaba", señaló. "Parte de lo que me ayudaba a encontrar la paz es que en esos momentos fue recordar mi identidad: Soy la hija y hermana de alguien. Tengo una familia".

