La salud de Bruce Willis estaría "empeorando rápidamente" y "no volverá a ser el mismo": "Es terrible"

Bruce Willis, reconocido actor de Hollywood, se retiró de la actuación en 2022 tras ser diagnosticado con afasia, y en 2023 se confirmó que padece demencia frontotemporal (DFT), que afecta el lenguaje, la movilidad y el comportamiento.

La familia del actor ha estado en todo momento encima de él, cuidándolo y apoyándolo. Aunque, recientemente su mujer, Emma Heming, revelaba que ella y sus dos hijas con el actor ya no vivían con él. Así, lo había trasladado a una segunda vivienda donde Bruce recibe todo los cuidados necesarios.

Estas declaraciones ha suscitado muchas críticas hacia Emma, quien ha salido a defenderse por la decisión que ha tomado, asegurando que lo ha hecho por el bien de todos.

Ahora, después de todo este revuelo, una fuente cercana ha hablado con el medio Daily Mail y ha comentado que Willis está "grave" y que "está empeorando rápidamente".

Bruce Willis con su hija Scout | Instagram @scoutlaruewillis

"Es terrible porque Bruce no volverá a ser el mismo", explica una segunda fuente. "De vez en cuando hay destellos de quién solía ser, ya sea una sonrisa, una risa u otros gestos, y todos aprecian tener esos momentos".

"Ahora, cuando alguien está con él, todos disfrutan del tiempo juntos y no lo convierten en algo triste. Bailan, ven la tele, cenan juntos. Todos lo aprovechan al máximo, dadas las circunstancias", dicen sobre cómo la familia está gestionando la situación.

Su exesposa, Demi Moore, ha destacado la importancia de "encontrarse con él donde esté" y "no esperar a que sea quien era antes", asegurando que, al hacerlo, se experimenta una "dulzura increíble".

Bruce Willis con su mujer Emma Heming y sus hijas Mabel y Evelyn | Instagram Emma Heming

Por su parte, Emma Heminghace frente al dolor emocional de vivir con el diagnóstico de su marido con la publicación de su libro The Unexpected Journey (El viaje inesperado) en el que comparte su experiencia para ayudar a otras familias que se encuentran en su misma situación.

La familia continúa brindando apoyo a Willis en esta etapa difícil, enfocándose en los momentos de conexión y amor en los que el actor sigue siendo el de siempre.