TRAS SU DIVORCIO DE BEN AFFLECK
Jennifer Lopez asegura que ningún hombre la ha amado de verdad: "No son capaces"
Jennifer Lopez se ha sincerado sobre su vida amorosa confesando que no cree que ningún hombre la haya amado de verdad. La artista ha reconocido que después de años de altibajos ha conseguido "estar bien consigo misma".
La vida amorosa de Jennifer Lopez ha sido como una montaña rusa durante más de dos décadas, y desde sus primeros romances hasta sus matrimonios y compromisos más mediáticos, la cantante y actriz ha vivido intensamente cada relación, sin esconder nunca su lado más romántico.
Su historia sentimental ha estado marcada por grandes pasiones, rupturas dolorosas y segundas oportunidades, que tampoco han funcionado.
En una entrevista para The Howard Stern Show, la cantante ha sido muy directa cuando le han preguntado si alguna vez había sido "verdaderamente amada": su respuesta era un "No" rotundo.
Aunque ha dicho que sí ha experimentado el sentimiento de amar a alguien, ha explicado que el problema siempre era del otro lado: "Lo que he aprendido no es que no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces... No lo tienen dentro".
"Y me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que podría desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero...".
Lopez también reconocía: "no me amaba a mí misma", refiriéndose al pasado, lo que supuso parte del problema y dificultó aún más sus relaciones.
Reflexionando sobre su vida amorosa y los altibajos que ha vivido, y tras haber estado casada y divorciada cuatro veces, ha asegurado que ha aprendido que "lo más importante eres tú, no nadiemás".
"Cuando me divorcié la última vez, fue lo mejor que me ha pasado. Porque realmente me hizo emprender un viaje hacia... O sea, tuve un coach religioso, un terapeuta de pareja, un terapeuta individual, un coach para entender la adicción", explicaba.
"Lo tenía todo. Pensaba: 'Voy a resolver esto aunque me cueste la vida'", se sinceraba JLo.
"Ahora puedo sentarme aquí con mucha más seguridad y consciencia de las cosas que me han sucedido, ya sea mi madre, mi padre, en mi propia vida, cómo aprendí a amar, cómo me sentíabandonada, todas las cosas que uno tiene en la cabeza como persona, y saber quién soy yrealmente apreciar a esa persona", explicaba.
"Me siento muy cómoda y bien siendo yo misma, con todo lo bueno y con todas las cosas complicadas", ha afirmado Lopez.
