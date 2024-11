El director de Wicked habla sobre las críticas a la película sobre el color y el sonido

Wicked, la película basada en la novela de Gregory Maguire que también inspiró el famoso musical de Broadway, ya está en los cines. Precuela de El mago de Oz, la cinta se remonta muchos años antes de la llegada de Dorothy Gale al reino mágico, pero a pesar de su ambientación fantástica, muchos espectadores se han quejado del color poco saturado y los problemas de sonido. Unas críticas que el director del filme, Jon M. Chu, ya ha abordado.

En contraste con otras versiones cinematográficas de Oz, el mundo de la cinta protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande parece apagado y sin vida, algo que, según explica el cineasta, era totalmente intencionado. "Quiero decir, hay color por todas partes. Creo que lo que queríamos era sumergir a la gente en Oz, convertirlo en un lugar real. Porque si fuera un lugar falso, si fuera un sueño en la mente de alguien, entonces las relaciones reales y lo que está en juego por lo que están pasando estas dos chicas no parecería real", ha señalado Chu en declaraciones a The Globe and Mail.

El director remarcó que la intención era presentar el mundo de Oz de forma diferente a como ya se había hecho y que su visión incluía "sentir la suciedad" y el "desgaste", por lo que el paisaje no podía parecer de plástico. "El sol es la principal fuente de luz. Ves los vastos paisajes. Ves el aire. Ves que las criaturas existen aquí. Estos dos personajes que pasarán por dos películas, su relación con la tierra es importante; su relación con la naturaleza de esta tierra en la que el mago se impuso", apuntó.

Y es que la saturación y el uso del color en la película contribuyen también a la narración, tal y como sugiere ScreenRant, ya que muestran el efecto nocivo del mago impostor sobre el mundo y su magia. "El contraste [de color] aumenta con el tiempo porque eso es lo que Elphaba aporta a este mundo", ha explicado Chu.

Por otro lado, y en relación con los problemas con el sonido, de los que algunos ya se han quejado por redes sociales, el director ha recomendado a los espectadores que pidan a los cines que suban el volumen. "Dile a tu cine que la suba a un 7... yo he ido a un par de proyecciones y son más bien un 6,4. Si lo quieres como estaba pensado, el 7 es la manera", comentó el realizador en su cuenta de X (antes Twitter).

Tal y como clarifica The Guardian, el cineasta se refiere en su comentario a los niveles sonoros de los sistemas de audio Dolby, usado en múltiples cines en todo el mundo. La cuenta de la compañía respondió a la publicación asegurando tenerlo "cubierto".

En Wicke', Erivo da vida a Elphaba, una joven incomprendida por su inusual color verde de piel que aún no ha descubierto su verdadero poder y Ariana Grande encarna a Glinda, una popular joven marcada por sus privilegios y su ambición que aún no ha descubierto su verdadera pasión. La película cuenta también en su reparto con la ganadora del Oscar Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode y Jeff Goldblum, entre otros.