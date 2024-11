Wicked: Ariana Grande explica por qué Glinda no se une a Elphaba en ESE momento con Defying Gravity

Wicked ya se ha estrenado por todo lo alto en los cines logrando un auténtico éxito en taquilla. Aunque, todavía queda por ver el final del musical cuando llegue a la gran pantalla la parte 2.

Si todavía no has visto la película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo no sigas leyendo, ya que hay SPOILERS sobre el final de la película.

En una reciente entrevista de Ariana Grande a iHeartRadio, concretamente al podcast Las Culturistas que presenta uno de los actores de Wicked, Bowen Yang, la actriz ha hablado sobre la decisión final de Glinda en la parte 1.

Recapitulemos, tras cantar el tema Defying Gravity Elphaba (Cynthia Erivo) decide abandonar Oz al descubrir que el Mago y Madame Morrible la han engañado y quieren utilizarla en su plan para oprimir a los animales. Pero Glinda no se une a su amiga en esta decisión, separando así sus mundos.

Sobre los motivos que llevan a Glinda a quedarse en Oz Ariana ha dicho: "Ella es lo suficientemente fuerte para saber que nunca elegirá eso [la rebelión]. Porque no puede. No tiene las herramientas. Y sabe lo que es importante para ella. Y es como que, no es que no esté lista para hacer eso. Es solo que no es una persona que vaya a hacer eso. Y tener la fuerza para saberlo", empieza diciendo.

"Realmente esto es como en la realidad. Es algo que pasa en la vida real cuando realmente amas a alguien pero los caminos que necesitas tomar para tu propia verdad y tu vida y saber quién eres, es como si en realidad no puedes seguir creciendo juntos, y tomáis caminos separados, aunque puedes seguir amando mucho a esa persona y reconocer que eso será lo mejor para ella. Pero no será lo mejor para mí. Así que no tengo que abandonarme a mí misma en este momento, y tengo que quedarme donde estoy. Y quiero que vayas allí, pero no puedo unirme a ti".

"Creo que ella está realmente segura en ese momento. Y creo que eso es fortaleza. No creo que sea que no es lo suficientemente fuerte para ir sino que es lo suficientemente fuerte para no ir", concluye.

Sin duda, es uno de los momentos clave de la primera parte de la película pues marca el devenir de los dos personajes protagonistas en su futuro y lo que veremos en la parte 2.