Se desvela que Taylor Swift y Hugh Jackman serán citados en breve por la disputa legal de Blake Lively y Justin Baldoni

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni no ha hecho más que escalar, sumando nombres al conflicto. Todo apunta a que el caso se resolverá en los tribunales el 29 de marzo de 2026, pero hasta entonces, se espera que varias estrellas sean citadas a declarar.

Desde que It Ends With Us llegó a los cines, la tensión entre sus protagonistas no ha hecho más que intensificarse con un sinfín de acusaciones mutuas. Lively denunció a Justin Baldoni por acoso sexual durante el rodaje, lo que encendió la mecha del conflicto. Baldoni, quien además dirigió la película, no tardó en contraatacar con una demanda por extorsión civil, difamación, invasión de privacidad y por intentar adueñarse de la dirección del proyecto.

Entre las celebridades que se han visto salpicadas por el caso, se encuentra Taylor Swift, quien será llamada a testificar a favor de su buena amiga Lively. Aun así, la cantante ha evitado aparecer en público con ella, lo que ha alimentado los rumores de que estaría intentando tomar distancia del escándalo.

Blake Lively y Taylor Swift | Getty

Lo mismo ha pasado con el actor Hugh Jackman, amigo cercano de Lively y su marido Ryan Reynolds. De hecho, se le pudo ver durante la premiere de It Ends With Us apoyando a la pareja en la alfombra roja. Ahora, parece que el actor ha sido arrastrado al juicio entre Lively y Baldoni.

Hugh Jackman, Blake Lively y Ryan Reynolds en la premiere de It Ends With Us | Cordon Press

Una fuente exclusiva ha revelado al Daily Mail que Swift y Jackman "definitivamente serán notificados esta semana". "Podría suceder en cualquier momento", añade. Además, ha resaltado que Swift no se ha dejado ver en público con Lively desde que el drama estalló.

Tras confirmarse que la cantante de Cruel Summer será citada a declarar, muchos fans no han tardado en preguntarse qué tan metida está realmente en todo este lío. Aunque no aparece en la película, una de sus canciones fue incluidaen la banda sonora a petición de Lively. Además, se rumorea que Swift tuvo algo que ver tanto en el proceso de casting como en algunos ajustes del guion, lo que la vincularía aún más al proyecto de lo que parecía en un inicio.

La actriz de Gossip Girl ya reveló en una pasada entrevista que Swift había estado muy presente en todo este proceso. "Creo que, para bien o para mal, vivió todo esto conmigo", declaró a CBS Mornings.

Actualmente, la cantante se está tomando un descanso de los focos junto a su pareja, la estrella de la NFL Travis Kelce, después del éxito de su Eras Tour del año pasado.

Esta información llega después de que se descubriera que Lively había presentado en secreto una demanda anónima en septiembre de 2024, antes de hacer la denuncia oficial. Lo hizo usando una empresa fantasma, sin que el equipo legal de Baldoni se enterara, con la finalidad de obtener pruebas incriminatorias.