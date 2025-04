Sale a la luz la demanda secreta de Blake Lively a Baldoni, meses antes de la polémica, que el equipo del actor tacha de "fraudulenta"

El conflicto entre Blake Lively y su coprotagonista en It Ends With Us, Justin Baldoni, ha dado un giro inesperado incluso para el propio equipo legal del actor. El litigio ha escalado hasta tal punto que se documentará en una serie donde los espectadores podrán comprender mejor esta gran batalla legal que ha sacudido la industria de Hollywood.

Al parecer, Lively y su equipo legal interpusieron una demanda secreta el 27 de septiembre de 2024, meses antes de la denuncia oficial por acoso sexual, utilizando una empresa fantasma llamada Vanzan.

Según informa el Daily Mail, dicha demanda fue completamente anónima, sin mencionar nombres reales de los demandantes e identificando a los "demandados del 1 al 10", lo que hizo que pasara desapercibida en el sistema legal.

La acusación alegaba daños al negocio y la reputación de Vanzan (vinculada en secreto a Lively), señalando que los demandados "no actuaron en el mejor interés del demandante", es decir, no protegieron adecuadamente los intereses de la supuesta "empresa".

Solo cuatro días después, su abogada, Samantha Katze, emitió una citación dirigida aStephanie Jones, expublicista de Baldoni, y a su empresa Jonesworks, de la que el actor se acababa de desvincular. Según informa el medio, la demanda fue ideada para tener acceso a los mensajes de texto de la publicista con el objetivo de conseguir pruebas incriminatorias sobre el supuesto plan de desprestigio "para destruir" a Lively.

Jones acudió a la citación y no se opuso, entregando mensajes privados entre Jennifer Abel, exmiembro de su agencia de relaciones públicas (que seguía trabajando con Baldoni), y Melissa Nathan, una experta en gestión de crisis. En esos mensajes se sugería que Baldoni, Abel y Nathan estaban coordinando una campaña mediática negativa contra Lively, al mismo tiempo que promocionaban juntos la película.

Blake Lively y Justin Baldoni rodando It Ends With Us (Romper el círculo) | Cordon Press

Lo que hace este movimiento especialmente polémico es que se realizó sin que el equipo de Baldoni tuviera conocimiento de la demanda. Al salir a la luz esta nueva información del caso, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha hablado al respecto.

"Esta demanda fraudulenta se diseñó para obtener la facultad de citar sin supervisión ni escrutinio, y al hacerlo, negó a mis clientes la posibilidad de impugnar la pertinencia, la naturaleza y el alcance de la citación", explica el letrado. "Esto se hizo de mala fe y constituye un flagrante abuso de proceso".

Por su parte, el equipo legal de Lively ha respondido que "no hay nada inapropiado aquí, solo una investigación concienzuda y exhaustiva". Además, aseguran que este tipo de procedimientos es algo "común y totalmente legal y apropiado".