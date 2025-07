Este Superman está raro: series y películas que han imitado o parodiado al Hombre de Acero

No son pocas veces las que hemos visto a Superman en pantalla. Ya sea encarnado por Christopher Reeve o Henry Cavill en el cine, o por Dean Cain o Tyler Hoechlin en televisión, hasta su versión más reciente con David Corenswet que ya está en cines, el Hombre de Acero es uno de los superhéroes más icónicos de la cultura popular. ¿Y qué pasa cuando eres tan famoso? Pues que te salen copias, falsificaciones y parodias por todos lados.

Bien con intención de burlarse de él o de darle un giro nuevo a la historia, estas series y pelis han utilizado lo que todos conocemos de Superman en su propio beneficio.

The Boys

Antony Starr, Homelander (Patriota) en 'The Boys' | Prime Video

Quizás la parodia más evidente de Superman (y en general del género de superhéroes) es la que hace la serie The Boys. No es difícil ver que Homelander es el contrapunto fascista del Hombre de Acero. Líder de los Siete y la joya de la corona de Vought International, Homelander tiene unas cualidades prácticamente idénticas (vuelo, superfuerza, visión y oído agudizados...), pero sobre todo ambos representan el ideal del héroe y el sueño americanos y son un símbolo de patriotismo y liderazgo. Sin embargo, detrás de esa fachada, en el caso de Homelander se esconde un auténtico psicópata corrupto y narcisista. Tal vez lo podríamos interpretar como una crítica al sistema: detrás de un héroe perfecto o de un país patriótico, siempre hay cloacas y maldad; nadie es tan buenote como Superman.

Invencible

Otra serie que juega con lo que se espera de un superhéroe y lo lleva hasta su extremo más cruel es la serie animada Invencible, que nos mete en la piel (y en el traje) de un chaval de 17 años cuyo padre es el tipo más poderoso de la Tierra. Ese es Omni Man, un claro equivalente de Superman, pero al igual que Homelander, más allá de su apariencia de protector, es un canalla de mucho cuidado... y un padre nefasto, también. Si quieres saber qué pasaría si a Superman se le fuese la chota, esta serie te da una buena muestra.

My Hero Academia

Si Invencible sigue al hijo de un transunto de Superman, My Hero Academia hace algo parecido: el protagonista es Izuku Midoriya, uno de los pupilos de All Might, el superhéroe más poderoso, que tiene una escuela de chavales que quieren seguir sus pasos y enfrentarse a los villanos que se les pongan en el camino. All Might, como Superman, encarna los mejores valores, ayuda a todo el mundo y sus fortalezas mental y física son inquebrantables. Por si fuera poco el paralelismo, su traje es rojo y su capa azul, justo los mismos colores de Superman pero invertidos.

El hijo

La película El hijo (ojo, producida por el mismo James Gunn que ahora firma la nueva Superman) consistía en tomar la misma premisa exacta de Superman, pero resultando que el niño con poderes que aterrizaba en nuestro planeta y era criado por una familia terrícola no se dedicaba luego a hacer el bien, sino que empleaba sus poderes para conquistar el mundo. Así, mezclaba los códigos y clichés que todos conocemos del famoso superhéroe con el terror slasher para darle una vuelta de tuerca. Un experimento curioso, quizás, pero que tampoco volvió loco a nadie.

MegaMind

La aventura animada de Dreamworks MegaMind se centraba en un alienígena de color azul, MegaMind, que originalmente era el villano de un héroe llamado Metro Man, siendo ambos los únicos supervivientes de su planeta. Obviamente, Metro Man (a quien puso voz Brad Pitt), sería el equivalente a Superman, aunque luego la película tome otros derroteros y nos muestre cómo el inteligente protagonista puede también sacar, a su manera, un lado heroico. La subversión de los roles de protagonista y antagonista llega hasta el final, cuando Metro Man decide conformarse con un segundo plano y no tener que pelear todo el día por proteger Metro City.

Doctor Who

The Ghost en Doctor Who | BBC

Llama la atención que Doctor Who no haya jugado con superhéroes hasta El retorno del Doctor Misterio, su especial navideño de 2016. Fue entonces nos contó la historia de Grant, un niño neoyorquino que adquirió poderes por culpa del Doctor: este le pidió que sujetase una gema mágica, que el niño se tragó pensando que era una pastilla para el resfriado, y cumplió su deseo de volar y le dio otras habilidades. Durante años, el Doctor estaría visitando a Grant cada cierto tiempo para chequear que no usase esos poderes para el mal, pero finalmente, ya de adulto, este se convertirá en un justiciero enmascarado, conocido como The Ghost (El Fantasma). Con su clásica capa, pero también con antifaz y un traje oscuro, su apariencia está a medio camino entre Superman y Batman, pero está claro que la serie británica quiso divertirse con los clichés superheroicos.