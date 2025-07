Jennifer Lopez presume de España en Instagram: La ciudad que ha enamorado a JLo

La carrera de Jennifer Lopez sigue viento en popa a sus 55 años. No bastante con sus trabajos como actriz, la polifacética artista ha puesto en marcha una nueva gira mundial. Up All Night: Live in 2025 ya ha arrancado por todo lo alto y el lugar escogido para ello ha sido muy especial: Pontevedra.

El pasado martes, la cantante y actriz se dejó la piel sobre el escenario. El evento provocó más de doce horas de cola y, a pesar de no colgar el cartel de sold out, acogió a miles de fans dispuestos a dejarse la piel "on the floor".

Ahora bien, su paso por Galicia no se ha limitado al día del concierto. JLo ha compartido en sus redes sociales cómo ha disfrutado de Pontevedra, tomando el sol y contemplando los verdes paisajes de la localidad. Porque el norte tiene una magia especial y ni tan siquiera las grandes estrellas son capaces de pasarla por alto.

La nueva gira es una prueba más de que Jennifer Lopez ha superado todos los problemas personales y que está lista para hacer suyo cada escenario que pise. Los focos siempre se le han dado bien y así lo está volviendo a demostrar en nuestro país, donde pasará buena parte del mes de julio.

Jennifer Lopez en Instagram | Instagram @jlo

Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife son las otras ciudades en las que JLo pretende dejar un recuerdo imborrable en la memoria de sus fieles seguidores. Lugares, sin duda, capaces de cautivar a la artista de la misma manera en la que ella lo hace.

Up All Night: Live in 2025 terminará el próximo 10 de agosto en Almatý, Kazajistán. Además, por si fuera poco, también estrena este mismo año el musical Kiss of the Spider Woman junto a Diego Luna. Porque, para Jennifer Lopez, frenar no está dentro de la ecuación.